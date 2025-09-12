Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Influenciador baiano raspa a cabeça após descobrir doença

O famoso contou que não estava mais suportando a coceira

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/09/2025 - 10:45 h
O famoso compartilhou registros do novo visual no Instagram
O famoso compartilhou registros do novo visual no Instagram -

Júnior Caldeirão surpreendeu os seguidores ao seguir completamente careca em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 11. O influenciador baiano contou que raspou os cabelos para ajudar no tratamento de uma dermatite no couro cabeludo.

“Gente, eu to com dermatite e isso está me incomodando, porque eu tô fazendo tratamento e não está adiantando. [...] Eu lavo e enche de casquinhas, como se fosse uma caspa. Fica podre minha cabeça e estava me incomodando, aí raspei e vou deixar crescer de novo”, disse ele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

O famoso, que possui mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, ainda revelou que a doença estava fazendo com que seus fios de cabelo ficassem quebradiços e frágeis, abalando sua autoestima.

“Mostrei que estava fazendo o tratamento para vocês, mas estava demais a dermatite. Meu cabelo também estava quebrando muito por falta de cuidados e tempo para isso. Resolvi cortar e vai crescer de novo, porém tratado. Aguardem!”, escreveu ele.

Leia Também:

Virginia Fonseca irrita esposa de cantor com atitude ousada
Renato Aragão está no asilo? Filha do famoso rompe o silêncio
STJ toma decisão sobre polêmica entre Eduardo Costa e Fernanda Lima

Mas afinal, o que é dermatite?

Dermatite é uma inflamação da pele caracterizada, que pode ser causada por alergia, estresse ou pele seca. Alguns de seus sintomas mais comuns são coceira, vermelhidão, inchaço, bolhas, secura e descamação.

A condição não é contagiosa e possui dois tipos: a atópica e a de contato. O tratamento pode variar de acordo com a intensidade e deve ser indicado por um profissional de saúde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dermatite dermatite seborreica Júnior Caldeirão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O famoso compartilhou registros do novo visual no Instagram
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O famoso compartilhou registros do novo visual no Instagram
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O famoso compartilhou registros do novo visual no Instagram
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O famoso compartilhou registros do novo visual no Instagram
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x