Influenciador baiano raspa a cabeça após descobrir doença

O famoso compartilhou registros do novo visual no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

Júnior Caldeirão surpreendeu os seguidores ao seguir completamente careca em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 11. O influenciador baiano contou que raspou os cabelos para ajudar no tratamento de uma dermatite no couro cabeludo.

“Gente, eu to com dermatite e isso está me incomodando, porque eu tô fazendo tratamento e não está adiantando. [...] Eu lavo e enche de casquinhas, como se fosse uma caspa. Fica podre minha cabeça e estava me incomodando, aí raspei e vou deixar crescer de novo”, disse ele.

O famoso, que possui mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, ainda revelou que a doença estava fazendo com que seus fios de cabelo ficassem quebradiços e frágeis, abalando sua autoestima.

“Mostrei que estava fazendo o tratamento para vocês, mas estava demais a dermatite. Meu cabelo também estava quebrando muito por falta de cuidados e tempo para isso. Resolvi cortar e vai crescer de novo, porém tratado. Aguardem!”, escreveu ele.

Mas afinal, o que é dermatite?

Dermatite é uma inflamação da pele caracterizada, que pode ser causada por alergia, estresse ou pele seca. Alguns de seus sintomas mais comuns são coceira, vermelhidão, inchaço, bolhas, secura e descamação.

A condição não é contagiosa e possui dois tipos: a atópica e a de contato. O tratamento pode variar de acordo com a intensidade e deve ser indicado por um profissional de saúde.