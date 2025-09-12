Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACABOU?

Paolla Oliveira quebra silêncio sobre término com Diogo Nogueira

A atriz falou sobre os rumores do fim do relacionamento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/09/2025 - 14:17 h
Paolla e Diogo estão juntos há alguns anos
Paolla e Diogo estão juntos há alguns anos -

Paolla Oliveira quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os boatos em torno de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira. Sincera, a atriz confessou que vive o romance de forma discreta, longe das especulações da mídia.

“É doido! Ao mesmo tempo, é uma delícia compartilhar o que é bom. Cria-se uma expectativa desse relacionamento que é feita para se quebrar, né? Porque a vida é normal! Trabalha-se, vive-se, discute-se, resolve-se... Temos uma grande plateia”, disse ela ao jornal EXTRA.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar dos rumores, a famosa garantiu que está tudo bem entre ela e o pagodeiro. “A gente vive um relacionamento, e a galera vive outro, porque toda semana tem fofoca. Quase todo mês, separam a gente. É um dos meus primeiros relacionamentos que eu exponho”, disparou.

Por fim, a intérprete de Heleninha em “Vale Tudo” garantiu que a rotina corrida não atrapalha o casal. “É divertido. Mas a rotina é feita para complicar a vida de qualquer pessoa. A gente vive uma agenda muito doida, mas a gente se acerta”, concluiu.

Leia Também:

Filha de cantor baiano se manifesta sobre condenação de Bolsonaro
Esposa de Militão aparece sem aliança e explicação impressiona
Influenciador baiano raspa a cabeça após descobrir doença

Fogo aceso

Recentemente, Diogo Nogueira revelou como faz para manter a chama e o carinho acesos no relacionamento com Paolla Oliveira. Em entrevista ao TVZ Ao Vivo, no Multishow, ele afirmou que é muito parceiro da famosa.

“Além de a gente conversar muito, ser muito amigo e bater muito papo, nos momentos pra gente matar a saudade eu faço uma comidinha pra ela, faço jantar especial surpresa”, disse ele.

“Amo fazer comida pra ela, servir um vinho tipo garçom, sabe? Deixar ela sentadinha que nem uma rainha, faço tudo, faço a mesa, faço a comida, sirvo vinho. ‘O que a senhora deseja?'”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

diogo nogueira paolla oliveira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Paolla e Diogo estão juntos há alguns anos
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Paolla e Diogo estão juntos há alguns anos
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Paolla e Diogo estão juntos há alguns anos
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Paolla e Diogo estão juntos há alguns anos
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x