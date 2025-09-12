Paolla Oliveira quebra silêncio sobre término com Diogo Nogueira

Paolla e Diogo estão juntos há alguns anos - Foto: Reprodução | Instagram

Paolla Oliveira quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os boatos em torno de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira. Sincera, a atriz confessou que vive o romance de forma discreta, longe das especulações da mídia.

“É doido! Ao mesmo tempo, é uma delícia compartilhar o que é bom. Cria-se uma expectativa desse relacionamento que é feita para se quebrar, né? Porque a vida é normal! Trabalha-se, vive-se, discute-se, resolve-se... Temos uma grande plateia”, disse ela ao jornal EXTRA.

Apesar dos rumores, a famosa garantiu que está tudo bem entre ela e o pagodeiro. “A gente vive um relacionamento, e a galera vive outro, porque toda semana tem fofoca. Quase todo mês, separam a gente. É um dos meus primeiros relacionamentos que eu exponho”, disparou.

Por fim, a intérprete de Heleninha em “Vale Tudo” garantiu que a rotina corrida não atrapalha o casal. “É divertido. Mas a rotina é feita para complicar a vida de qualquer pessoa. A gente vive uma agenda muito doida, mas a gente se acerta”, concluiu.

Fogo aceso

Recentemente, Diogo Nogueira revelou como faz para manter a chama e o carinho acesos no relacionamento com Paolla Oliveira. Em entrevista ao TVZ Ao Vivo, no Multishow, ele afirmou que é muito parceiro da famosa.

“Além de a gente conversar muito, ser muito amigo e bater muito papo, nos momentos pra gente matar a saudade eu faço uma comidinha pra ela, faço jantar especial surpresa”, disse ele.

“Amo fazer comida pra ela, servir um vinho tipo garçom, sabe? Deixar ela sentadinha que nem uma rainha, faço tudo, faço a mesa, faço a comida, sirvo vinho. ‘O que a senhora deseja?'”, completou.