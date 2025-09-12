Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ!

Mari Fernandez anuncia data de casamento com namorada

A cantora namora com Júlia Ribeiro há mais de três anos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/09/2025 - 15:57 h
Mari e Julia namoraam desde 2021
Mari e Julia namoraam desde 2021 -

Mari Fernandez vai se casar em breve. A cantora anunciou a data de sua cerimônia de casamento com a noiva, a influenciadora Júlia Ribeiro, com quem namora discretamente desde 2021.

A artista revelou que as duas oficializaram a relação no dia 14 de outubro, com cerca de 250 convidados, em uma fazenda no interior de São Paulo. A festa contará com shows completos do DJ Pedro Sampaio e do cantor Henry Freitas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A lista de convidados também contará com diversos famosos, como Nattan, Rafa Kalimann, Xand Avião, Murilo Huff, Lauana Prado e Manu Bahtidão, que foi escolhida como uma das madrinhas do casal.

Romance discreto

Vale lembrar que Mari manteve seu romance em segredo por muitos anos, revelando publicamente apenas em agosto de 2024. Em entrevista ao O Globo, ela afirmou que foi bem acolhida pelos fãs ao expôr o namoro.

“Sempre fui muito discreta com a minha vida pessoal. Graças a Deus tenho fãs que me apoiam! Foi super leve quando trouxe essa exposição para o meu relacionamento. Não é uma relação de hoje, já namoro há três anos. Estou muito feliz”, disparou.

Leia Também:

Ludmilla encanta web ao compartilhar nova foto da filha; confira
Filha de César Tralli sofre acidente e é hospitalizada
MC Poze sai em defesa de Oruam após decisão judicial

“É uma pauta que nesse momento é necessária e queria realmente trazer isso para os meus fãs. Gosto que eles saibam tudo sobre a minha vida. Não sinto cobrança e não senti nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, foi leve. Sensacional!”, reforçou.

“E para mim como artista, como pessoa, foi incrível ver o quanto fui acolhida por todo mundo. Desde a imprensa, aos meus fãs, a família e amigos, tudo foi muito tranquilo. Hoje posso falar abertamente, não me incomoda quando alguém pergunta ou algo do tipo”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantora casamento mari fernandez

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mari e Julia namoraam desde 2021
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Mari e Julia namoraam desde 2021
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Mari e Julia namoraam desde 2021
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Mari e Julia namoraam desde 2021
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x