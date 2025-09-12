Mari Fernandez anuncia data de casamento com namorada

Mari e Julia namoraam desde 2021 - Foto: Reprodução | Instagram

Mari Fernandez vai se casar em breve. A cantora anunciou a data de sua cerimônia de casamento com a noiva, a influenciadora Júlia Ribeiro, com quem namora discretamente desde 2021.

A artista revelou que as duas oficializaram a relação no dia 14 de outubro, com cerca de 250 convidados, em uma fazenda no interior de São Paulo. A festa contará com shows completos do DJ Pedro Sampaio e do cantor Henry Freitas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A lista de convidados também contará com diversos famosos, como Nattan, Rafa Kalimann, Xand Avião, Murilo Huff, Lauana Prado e Manu Bahtidão, que foi escolhida como uma das madrinhas do casal.

Romance discreto

Vale lembrar que Mari manteve seu romance em segredo por muitos anos, revelando publicamente apenas em agosto de 2024. Em entrevista ao O Globo, ela afirmou que foi bem acolhida pelos fãs ao expôr o namoro.

“Sempre fui muito discreta com a minha vida pessoal. Graças a Deus tenho fãs que me apoiam! Foi super leve quando trouxe essa exposição para o meu relacionamento. Não é uma relação de hoje, já namoro há três anos. Estou muito feliz”, disparou.

“É uma pauta que nesse momento é necessária e queria realmente trazer isso para os meus fãs. Gosto que eles saibam tudo sobre a minha vida. Não sinto cobrança e não senti nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, foi leve. Sensacional!”, reforçou.

“E para mim como artista, como pessoa, foi incrível ver o quanto fui acolhida por todo mundo. Desde a imprensa, aos meus fãs, a família e amigos, tudo foi muito tranquilo. Hoje posso falar abertamente, não me incomoda quando alguém pergunta ou algo do tipo”, concluiu.