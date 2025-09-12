FOFURA
Ludmilla encanta web ao compartilhar nova foto da filha; confira
A cantora exibiu detalhes dos bastidores de seu show no The Town
Por Franciely Gomes
Ludmilla usou suas redes sociais para compartilhar um novo registro da filha, Zuri, de apenas 4 meses de vida. A cantora exibiu os bastidores do seu show no festival The Town, que acontece neste domingo, 14, em São Paulo, e contou que a herdeira foi fazer uma visita.
“Meu coração fora do peito. Dia de ensaio, domingo é logo ali”, escreveu ela na legenda do post, em que aparece beijando o rostinho da herdeira em um dos registros e brincando com ela e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, em outro.
Nos comentários, diversos fãs e amigos elogiaram a beleza da bebê, afirmando que ela tem traços das duas mães. “Que perfeição essa bebê”, disse uma. “Zuri é uma mistura linda de Bru e Lud”, afirmou outra.
