Ludmilla encanta web ao compartilhar nova foto da filha; confira

Ludmilla e Brunna fizeram inseminação artificial - Foto: Reprodução | Instagram

Ludmilla usou suas redes sociais para compartilhar um novo registro da filha, Zuri, de apenas 4 meses de vida. A cantora exibiu os bastidores do seu show no festival The Town, que acontece neste domingo, 14, em São Paulo, e contou que a herdeira foi fazer uma visita.

“Meu coração fora do peito. Dia de ensaio, domingo é logo ali”, escreveu ela na legenda do post, em que aparece beijando o rostinho da herdeira em um dos registros e brincando com ela e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, em outro.

Nos comentários, diversos fãs e amigos elogiaram a beleza da bebê, afirmando que ela tem traços das duas mães. “Que perfeição essa bebê”, disse uma. “Zuri é uma mistura linda de Bru e Lud”, afirmou outra.