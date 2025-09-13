Maya Massafera abandona magreza extrema: “Puro osso”

Maya Massafera recebia diversas críticas sobre o corpo - Foto: Reprodução | Instagram

Maya Massafera resolveu deixar a magreza extrema de lado e contou que está realizando um acompanhamento nutricional para ganhar peso. A revelação foi feita através de um post em suas redes sociais, onde aparece conversando com sua amiga Joyce.

Na publicação, a influenciadora confessa que se permitiu comer e beber mais durante uma viagem, o que a fez ganhar alguns quilos a mais. “Eu tô olhando no espelho e eu continuo magra, só que eu tô gostando mais do meu corpo agora do que eu super magra! Eu tô magrinha, mas parece que agora não tá puro osso”, disse.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A famosa ainda confessou que tem medo de conferir o peso na balança, mas tem gostado de perceber que está mais volumosa. “Eu acho que eu posso continuar magra, mas com um pouco de gordura. Só que eu tô com medo de subir na balança, porque eu olhando no espelho, igual agora, tô gostando mais do meu corpo agora do que quando eu fui”, disparou.

“Claro que não tem uma diferença gritante, né, gente? Foram só 5 dias. Mas eu engordei o quê? Só um ou dois quilinhos?”, completou. Joyce aproveitou para aconselhar a amiga a deixar de se preocupar com o peso: “É só não subir na balança”.

“Se eu quiser ficar um pouquinho mais cheinha mesmo, eu tenho que ter noção do quanto que é, eu acho super importante. E os nutrólogos falam isso também pra você, ir mantendo”, concluiu Maya.

Maya e maternidade

Maya Massafera já expôs publicamente seu desejo de ter filhos em um futuro próximo. Apesar de ser uma mulher trans, a famosa havia revelado que tinha o desejo de gerar herdeiros e cogitava fazer um transplante de útero, procedimento cirúrgico arriscado.

Entretanto, a comunicadora voltou atrás em sua decisão e confessou recentemente que adiou o sonho, pois não acha que será capaz de educar um ser humano. “Por enquanto eu não pretendo ter filhos. Eu acho uma responsabilidade muito grande e eu quero aproveitar um pouco mais a vida sem filhos, sem essa responsabilidade”, explicou ela aos seguidores do Instagram.

Ela ainda reforçou que seus cachorros já dão muito trabalho e ela prefere cuidar apenas deles no momento. “Eu já tenho dois cachorros, dá um trabalho, eu coloco eles em primeiro lugar, então imagino como filho o quanto deve ser mais responsabilidade, digamos assim”, disparou.

“Então no momento não, talvez no futuro sim, porque eu não quero ter essa responsabilidade em criar um ser humano por enquanto”, concluiu ela, deixando claro que não descarta a possibilidade daqui alguns anos.