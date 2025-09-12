Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Jojo Todynho mostra samba no pé e web aponta alfinetada em Virginia

Postagem da cantora viraliza e internautas associam comentário a Gkay, Virginia Fonseca e Lorena Maria

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

12/09/2025 - 21:07 h
A repercussão do vídeo foi imediata
Jojo Todynho movimentou as redes sociais nesta semana ao publicar um vídeo em que aparece sambando dentro de casa, no Rio de Janeiro. O gingado da cantora, porém, não foi o único destaque: uma frase dita por ela gerou polêmica e muitos interpretaram como uma possível indireta para outras celebridades digitais.

“Quem tem samba tem, quem não tem, faz aula”, disse Jojo durante a gravação. Apesar de não citar nomes, internautas rapidamente associaram a fala a influenciadoras como Gkay, Virginia Fonseca e Lorena Maria, que vêm mostrando em suas redes a rotina de treinos e aulas de samba para o Carnaval de 2026. O timing da declaração e a exposição das influenciadoras fizeram com que fãs conectassem os pontos.

A repercussão foi imediata. Comentários surgiram em perfis de fofoca e nas próprias postagens da cantora. Alguns seguidores receberam a frase com humor, enxergando a provocação como um “shade” divertido. Outros questionaram se era necessário esse tipo de indireta, considerando que as influenciadoras apenas buscam aprender e aprimorar o samba.

“Gente, a Jojo nasceu com o samba no pé, ela tem mesmo propriedade”, comentou uma seguidora; já outra rebateu: “Mas ela vive pregando respeito e agora debocha de quem está tentando aprender?”.

Além do comentário, a postura de Jojo dividiu opiniões. Enquanto alguns elogiaram sua naturalidade e talento, críticos lembraram que a cantora costuma se posicionar de forma rígida em temas como vestimenta e religião, o que para alguns soou contraditório diante do rebolado e roupas coladas exibidos no vídeo.

Enquanto isso, Gkay segue firme em sua preparação para o Carnaval, fazendo aulas de samba de salto alto e sendo orientada por profissionais para brilhar na Marquês de Sapucaí como musa da Salgueiro.

Virginia Fonseca e Lorena Maria também se dedicam intensamente aos ensaios, compartilhando vídeos que recebem tanto apoio quanto críticas de seus seguidores. Até o momento, nenhuma das influenciadoras comentou diretamente sobre a fala de Jojo.

Veja o vídeo:

Tags:

jojo todynho polêmica Virginia Fonseca

