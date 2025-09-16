Irmãs? Maya Massafera revela parentesco com Grazi Massafera

Grazi Massafera e Maya Massafera - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Durante uma participação no programa ‘De Frente com Blogueirinha’, transmitido no YouTube, a influenciadora Maya Massafera chamou atenção ao revelar que tem ligação familiar com a atriz Grazi Massafera.

Na ocasião, um fã perguntou se elas poderiam compartilhar um avô ou bisavô. Na sequência, Maya afirmou que tem um grau de parentesco com a atriz.

“É um bisavô, e eu não sabia disso. Só fiquei sabendo quando ela entrou no Big Brother Brasil, porque ela morava em uma parte do Brasil, no Paraná [acho], e eu em Minas Gerais. Era bem diferente”, detalhou.

Além disso, Maya contou que descobriu a conexão após conversar com sua mãe. “Quando ela entrou com esse sobrenome eu falei com a minha mãe e ela explicou que [o parentesco] era pelo bisavô ou tataravô”, completou.