Humorista revela luta contra alcoolismo: "24 garrafas em 2 horas"
Matheus Ceará, do programa A Praça É Nossa, contou sobre consumo excessivo de cerveja
Por Beatriz Santos
Conhecido por participar do programa A Praça É Nossa (SBT), Matheus Ceará, 41, surpreendeu ao falar sobre sua luta contra o álcool. Em entrevista à VivaBem, ele revelou que o período de pandemia agravou seu consumo de bebidas.
“Depois da pandemia, eu comecei a consumir álcool diariamente e em grande quantidade. Eu só tomava vinho e cerveja. Mas, quando era vinho, eram duas garrafas [de uma vez]. Quando era cerveja, também era uma quantidade muito grande”, disse.
Ele explicou que o problema não surgiu apenas com a pandemia: “Foram vários fatores de vida mal regrada. Comida ruim, muita bebida, dormindo mal, vivendo mal”.
Momento de alerta
O humorista contou que sua esposa, Bianca Campos, já vinha alertando sobre o problema, mas a percepção real veio durante um filme: “Eu estava assistindo ao filme do Elvis Presley [Elvis, de 2022], e minha esposa adormeceu no sofá. Em pouco mais de duas horas, que é a duração do filme, eu tomei 24 long neck de cerveja [quase 8 litros]. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada…”.
Ele acrescentou: “Vi que não era só uma reclamação da minha esposa, ela estava me apontando alguma coisa. Então, eu fui atrás para ver o que estava acontecendo.”
Diagnóstico e recuperação
Após buscar ajuda médica, Matheus recebeu os diagnósticos de depressão, síndrome do pânico, ansiedade e bipolaridade grau dois. Os médicos confirmaram que a falta de tratamento para a bipolaridade havia desencadeado outros transtornos.
Hoje, acompanhado por profissionais de saúde, o humorista mudou seus hábitos e segue em recuperação, mantendo acompanhamento médico e cuidando da saúde mental.
