ESPORTES
Neymar expande fortuna com criação de 'Caribe Brasileiro' no Nordeste
Empreendimentos vão ser construídos ao longo de 100 km do litoral nordestino
Por Redação
O atacante do Santos, Neymar Jr, usa a sua fortuna em diversas frentes de investimentos. Dessa vez o jogador faz parte de um empreendimento imobiliário que deve gerar um retorno de R$ 7,5 bilhões.
O projeto, chamado de Caribe Brasieliro, prevê a construção de 28 empreendimentos incluindo resorts, prédios comerciais, hotéis ao longo do litoral do Nordeste entre os estados de Pernambuco e Alagoas em uma faixa de 100km.
Tudo é feito por meio da empresa NR Sports, onde o jogador é sócio do seu pai, em parceria com a DUE Incoroporadora.
Entre os destinos turísticos onde os empreendimentos vão ser construídos estão Porto de Galinhas e Praia dos Carneiros, em Pernambuco, além de Maragogi, Antunes e Japaratinga, em Alagoas.
Leia Também:
Confira alguns empreendimentos que são de Neymar:
- Ecossistema Neymar Jr. (Porto Belo, SC) - Localizado às margens da BR-101, em Porto Belo, o complexo inclui quadras de esporte, academia, restaurantes e áreas de lazer. O projeto integra a Porto Belo Cidade dos Lagos, om investimento de R$ 250 milhões;
- Balneário Camboriú (SC) e Guarujá (SP) - Em Balneário Camboriú, reside com a família em um edifício de luxo; em Guarujá, possui uma mansão no exclusivo condomínio Jardim Acapulco;
- Ilha Japão Private Island (Brasil) - O jogador adquiriu a ilha por aproximadamente R$ 30 milhões. A propriedade de 2,4 hectares oferece total privacidade, com acesso exclusivo por barco ou helicóptero;
- Bugatti Residences (Dubai) - No exterior, Neymar comprou uma penthouse no edifício Bugatti Residences em Dubai por US$ 54,45 milhões (cerca de R$ 291 milhões na cotação atual), com elevador privativo para carros, piscina e vista panorâmica da cidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes