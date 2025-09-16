Neymar expande fortuna com criação de 'Caribe Brasileiro' no Nordeste

Atacante Neymar Jr atuando pela Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

O atacante do Santos, Neymar Jr, usa a sua fortuna em diversas frentes de investimentos. Dessa vez o jogador faz parte de um empreendimento imobiliário que deve gerar um retorno de R$ 7,5 bilhões.

O projeto, chamado de Caribe Brasieliro, prevê a construção de 28 empreendimentos incluindo resorts, prédios comerciais, hotéis ao longo do litoral do Nordeste entre os estados de Pernambuco e Alagoas em uma faixa de 100km.

Tudo é feito por meio da empresa NR Sports, onde o jogador é sócio do seu pai, em parceria com a DUE Incoroporadora.

Entre os destinos turísticos onde os empreendimentos vão ser construídos estão Porto de Galinhas e Praia dos Carneiros, em Pernambuco, além de Maragogi, Antunes e Japaratinga, em Alagoas.

Confira alguns empreendimentos que são de Neymar: