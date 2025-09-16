Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Raquel Brito ironiza presença da ex-cunhada em A Fazenda 17

Irmã de Davi Brito reagiu nas redes sociais à participação de Tàmires Assîs e gerou polêmica entre os internautas

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/09/2025 - 9:37 h
Posicionamento de Raquel gerou uma enxurrada de comentários
Posicionamento de Raquel gerou uma enxurrada de comentários

A estreia de A Fazenda 17, exibida na noite de segunda-feira, 15, movimentou as redes sociais, mas um comentário específico roubou a cena. Raquel Brito, ex-peoa e irmã de Davi Brito, campeão do BBB24, usou o X (antigo Twitter) para reagir à presença de Tàmires Assîs, sua ex-cunhada, entre os participantes do reality rural da Record.

“Só o que me faltava. Tomara que minha família tenha paz. Espero que essa Fazenda traga bardena lá e paz aqui fora”, escreveu a influenciadora.

Internautas reagem e acusam indireta

O posicionamento de Raquel gerou uma enxurrada de comentários. “Hahahahhaah cadê o Davi em casa chorando?”, provocou um usuário. “Não quis ser famosa? Aguenta, mulher”, disparou outra.

“Vocês surfaram na onda do reality. Você que tá puxando o assunto e quer paz? Preguiça”, criticou uma terceira pessoa. “Você que veio caçar biscoito, pepa”, detonou mais uma.

Após a repercussão, Raquel negou ter feito insinuações: “Kkkkkk não tem indireta para ninguém, mores. Eu só tô pedindo mais um tempo de paz”, escreveu novamente no seu perfil.

Relação polêmica

Em 2024, Tàmires Assîs e Davi Brito foram flagrados aos beijos no Festival de Parintins, quando mantinham um breve relacionamento de pouco mais de um mês. No entanto, o romance não terminou bem.

Em agosto do mesmo ano, Tàmires acionou a Justiça contra o baiano, afirmando que ele a ameaçou com uma arma durante uma videochamada. Em 2025, Davi se tornou réu no processo e chegou a prestar depoimento na delegacia sobre o caso. Ela também obteve uma medida protetiva contra o ex-BBB.

Estreia com infiltrados

A Fazenda 17 chegou à tela da Record com 26 participantes: 24 peões e dois infiltrados — um homem e uma mulher. Entre eles estão Carol Lekker, Miss Bumbum e ex-A Grande Conquista, e Matheus Martins.

Eles entraram como se fossem peões comuns, mas com uma missão secreta: os colegas de confinamento precisarão descobrir sua identidade até o primeiro domingo de jogo.

Caso sejam identificados, os infiltrados deixam o programa com R$ 30 mil. Se conseguirem permanecer incógnitos, recebem R$ 100 mil e continuam na disputa pelo prêmio principal.

Tags:

A Fazenda 17 Davi Brito polêmica Raquel Brito

