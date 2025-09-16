Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
UMA DÉCADA

Biergarten prepara edição especial e confirma primera atração

Evento reune música, gastronomia e uma variedade de rótulos de cerveja no Trapiche Barnabé

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

16/09/2025 - 17:38 h
Artista promete embalar o público com um show cheio de sucessos
-

O ano de 2025 marca uma década de história do Biergarten Salvador. A celebração acontece no dia 25 de outubro, a partir das 16h, no Trapiche Barnabé, e já tem sua primeira atração confirmada: Pedro Pondé, que promete embalar o público com um show cheio de sucessos.

Inspirado nos tradicionais jardins de cerveja de Munique, na Alemanha, o Biergarten Salvador reune música, gastronomia e uma variedade de rótulos de cerveja. Nesta edição comemorativa, o evento contará com diversos estilos para todos os gostos.

| Foto: Divulgação Agência LK
| Foto: Divulgação Agência LK

“São 10 anos escrevendo uma história que nasceu da nossa paixão por cerveja, música e pela cidade. O Bier se tornou um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas se sentem em casa, e essa edição é para celebrar tudo o que construímos junto com o público. Queremos que cada detalhe faça jus a essa trajetória”, afirma Bruno Boscolo, sócio da Feed Experience Hub.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através da plataforma Ticket Maker. Outras atrações, segundo os organizadores, serão anunciadas nas próximas semanas.

Biergarten pedro pondé Trapiche Bernabé

Ver todas

x