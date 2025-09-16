Ex-Chiquititas expõe relação tóxica com irmão: “Medo”

A atriz integrou o elenco quando ainda era criança - Foto: Divulgação | SBT

Gabriella Saraivah usou suas redes sociais para desabafar sobre a relação tóxica que vive com o irmão. Conhecida por seu papel na segunda versão da novela Chiquititas, exibida no SBT, a atriz fez um post em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 16, e contou que o rapaz tem apresentado um comportamento agressivo.

“Tanto se fala de namorado tóxico, mas pouco de irmão tóxico. Irmão que pega coisas escondido dentro de casa, que não respeita regras e não tem amor pela família. Medo de dormir com a porta aberta”, iniciou ela em seu texto, que foi apagado minutos depois.

A jovem afirmou que gostaria de deixar o familiar de lado, mas é obrigada a conviver com ele por causa de sua mãe. “E, por ser irmão, ainda existe a cobrança de ter que conviver, suportar, relevar. E ainda o peso de tentar ajudar uma mãe que não desiste do filho por nada”, disparou.

Por fim, Gabriella afirmou que o irmão já chegou a destruir o armário da mãe deles em um surto. “Mãe que abriu mão de tudo para dar futuro aos filhos. Aquela foto que postei outro dia do armário quebrado, foi o que ele fez com o armário da minha…”, concluiu.

Vida difícil nos EUA

Vale lembrar que a artista mora atualmente nos Estados Unidos, juntamente com a mãe e o irmão. Em um relato recente, ela contou que a vida fora do Brasil não é tão glamurosa quanto parece e listou as situações difíceis que já passou no país ao lado da família.

“Eu tinha uma carreira consolidada no Brasil, trabalhava bastante, nunca ficava muito tempo parada, mudando pra cá, começa do zero. Tem muita pressão externa. 'Gabi, não vai voltar a fazer novela?', diretores, produtores, aí, às vezes, a gente fica 'será que fiz merda?”, desabafou.

Mãe da atriz, Juliana Saraiva também participou da gravação e deu seu relato. “Eu era empresária no Brasil, e aqui tive que começar a ser babá. Eu amo criança, mas, às vezes, a gente pega umas crianças meio mimadas. Autoestima foi lá embaixo”, relatou.

Emocionada, a jovem lamentou a situação em que se encontra. “Por isso eu já pensei em desistir, porque eu não gosto que minha mãe tenha que trabalhar… Minha mãe trabalha muito, não tem tempo pra nada e mesmo assim todo dinheiro vai pra pagar aluguel, comida, e isso me deixa triste, porque eu queria poder fazer mais”, concluiu.