David Luiz e Karollainy: polêmica judicial envolve calúnia e difamação

David Luiz em treino pelo Fortaleza

O zagueiro David Luiz registrou uma denúncia contra a assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante por calúnia e difamação. Nesta terça-feira, 16, a Polícia Civil do Ceará apreendeu o celular dela, após determinação da Justiça.

Karollainy havia alegado que sofreu ameaças do atleta e afirmou que manteve um relacionamento extraconjugal com ele enquanto ele defendia o Fortaleza, em passagem que durou oito meses até agosto deste ano.

David Luiz, por sua vez, negou tanto o relacionamento quanto as ameaças. A assistente social registrou boletim de ocorrência em 25 de agosto, e no dia seguinte a defesa dela solicitou uma medida protetiva, que foi concedida pela Justiça do Ceará dois dias depois.

"Se houve determinação judicial para busca e apreensão do celular da Carol, foi ‘inaudita altera pars’ [sem ouvir a outra parte]. De toda forma, não me surpreendo com nenhuma medida judicial ou extrajudicial que o jogador David Luiz tome para abafar este caso”, declarou Fabiano Távora, advogado de Karollainy, em entrevista ao g1.

"A medida protetiva saiu muito rápido justamente pela questão da gravidade do assunto. A forma com que ele escreveu, era muito claro o tom de ameaça que ele fez. Então, não havia dúvida quanto à questão da necessidade da medida protetiva", comentou o advogado.

A Polícia Civil, em nota, informou que cumpriu a decisão judicial e apreendeu, nesta terça-feira, 16, um celular de uma pessoa envolvida em uma denúncia de perseguição e ameaça registrada em agosto deste ano, no bairro Meireles, em Fortaleza.

Segundo a corporação, o aparelho foi recolhido durante diligências em uma residência na cidade de Senador Pompeu (CE), onde Karollainy reside. A 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM) de Fortaleza segue conduzindo as investigações para esclarecer o caso.

Denúncia de Karollainy

De acordo com Fabiano Távora, o relacionamento entre o ex-jogador e a assistente social terminou após David Luiz sugerir que Karollainy tivesse relações sexuais com ele e uma amiga dela. Após a recusa, ele teria passado a ameaçá-la.

"Recebi pelo Instagram uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos", diz a denúncia feita por Karollainy no boletim de ocorrência.

"Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você está nesse momento. E nunca chegaria nada em mim, então apague", continua a denúncia.

A assistente social contou ainda que, ao ler as mensagens, temeu passar pelo mesmo que aconteceu com Eliza Samudio, sequestrada e assassinada pelo goleiro Bruno Fernandes de Souza, em 2010.

“Na delegacia, em Fortaleza, a Karolainy entregou, voluntariamente, o seu celular para perícia. E se tiver uma ordem judicial no mesmo sentido, novamente, de forma espontânea, ela cumpri-lo-á”, comentou o advogado

