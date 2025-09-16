Menu
ENTRETENIMENTO
SINCERA

Roberta Miranda revela porque escondeu sexualidade por 50 anos

A cantora se assumiu bissexual recentemente

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/09/2025 - 21:26 h
Roberta Miranda abriu o coração e revelou o motivo que a fez esconder sua bissexualidade por 50 anos. A cantora contou que sofria preconceito dentro da própria casa ao se assumir para a mãe e fez uma promessa para ela.

“O grande amor da minha vida não me quis. Eu não podia assumir ela. Eu tinha jurado pra minha mãe que eu jamais falaria da minha sexualidade. Minha mãe rezava pra Deus me matar, pra me levar, porque ela preferia me ver morta a me ver gostar de mulher”, disse ela, em entrevista ao podcast Ser Artista.

A famosa afirmou que só se sentiu livre para falar sobre o tema no ano passado, quando divulgou seu primeiro livro, chamado “Um lugar todinho meu”. “Eu segurei isso durante 50 anos da minha vida. Foi quando eu fiz o livro contando a minha história”, disparou.

Namoro com rapaz 44 anos mais novo

Atualmente, Roberta namora o segurança Daniel Torres, de 24 anos. Eles estão juntos desde dezembro do ano passado e o rapaz é 44 anos mais novo que ela, que tem 68 anos de idade.

Recentemente, a artista rebateu as críticas sobre o romance. “Chega de ficar falando da minha vida pessoal, deixem o Daniel em paz, ele é um problema meu, um puta cara de caráter e pronto”, comentou.

Roberta ainda aproveitou para se declarar para o amado. “Ele é um lindo! Sempre está comigo em outros estados. É que sou reservada, e ele sabe disso, e me respeita”, disse a cantora ao jornal Extra.

x