Roberta Miranda defende namorado 44 anos mais novo: “Problema meu”

Roberta Miranda e Daniel Torres - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após assumir oficialmente um relacionamento com o mecânico Daniel Torres, de 24 anos, a cantora Roberta Miranda, de 68, saiu em defesa do amado após ele ser acusado de estar com a famosa por interesse. Os dois mantêm um namoro discreto desde o fim do ano passado, quando foram flagrados juntos em um show.

O namorado de Roberta se pronunciou e negou estar com a famosa por interesse. Depois disso, na quinta-feira, 7, a artista também rompeu o silêncio, após o caso ganhar repercussão. A cantora sertaneja pediu que os fãs deixem de lado sua vida pessoal.

“Chega de ficar falando da minha vida pessoal, deixem o Daniel em paz, ele é um problema meu, um puta cara de caráter e pronto”, comentou Roberta Miranda.

Roberta aproveitou para se declarar para o amado, 44 anos mais jovem. “Ele é um lindo! Sempre está comigo em outros estados. É que sou reservada, e ele sabe disso, e me respeita”, disse a cantora ao jornal Extra.

Daniel Torres publicou um vídeo no seu perfil e disse ter sua própria vida e não deixará de ser “humilde”. Daniel foi filmado chegando de van em sua cidade após um show da cantora e se manifestou.

“Olá, gente. Aqui é o Daniel Torres, namorado da Roberta Miranda. Eu ando de van, de moto, de ônibus como qualquer pessoa. Não entendi a repercussão que houve. Não é porque eu tenho essa relação com ela que vou deixar de ser humilde ou ficar pedindo coisas a ela”, disse.

Além disso, o mecânico disse que não se preocupa com os bens de Roberta Miranda. “Tenho minha vida, meu trabalho, de mecânico, na escola… Inclusive, estou aqui na escola agora. As pessoas acham que, por você estar com uma pessoa famosa, tem que usufruir dos bens dela. Não. Essa não é a minha vida”, afirmou.

Além de trabalhar como mecânico, o namorado de Roberta Miranda também atua como segurança da artista e é funcionário de uma escola em Belo Jardim, cidade do Agreste de Pernambuco, onde nasceu e mora até hoje.