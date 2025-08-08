Menu
EMOCIONANTE

Gilberto Gil faz homenagem de aniversário para Preta Gil: “Saudade”

Preta completaria 51 anos nesta sexta-feira, 8

Por Edvaldo Sales

08/08/2025 - 8:56 h
Gilberto Gil e Preta Gil
Gilberto Gil e Preta Gil -

O cantor Gilberto Gil celebrou o aniversário da filha Preta Gil, que morreu no último dia 20 nos Estados Unidos, após um longo tratamento contra um câncer. A cantora completaria 51 anos nesta sexta-feira, 8. O artista fez uma publicação no Instagram em forma de carrossel com diversas fotos da filha em diferentes fases da vida: infância, adolescência e vida adulta.

Leia Também:

Ex-marido que traiu Preta Gil assume romance após morte: “Cruel”
Cinzas de Preta Gil serão transformadas em pedra preciosa
Câncer que matou Preta Gil deve causar mais mortes até 2040

Nos cliques, a artista aparece ao lado de amigos e familiares. “Na família Gil, dia 8 de agosto sempre será o dia oficial da alegria e celebrações da nossa integrante mais festiva. Uma saudade sem fim”, escreveu Gilberto Gil.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)

Destina das cinzas de Preta Gil

O destino das cinzas de Preta Gil foi revelado. Vale lembrar que o desejo da cantora era de que elas fossem distribuídas entre os seus familiares e amigos íntimos. Parte delas foi colocada em pequenos recipientes e seguirá por diferentes destinos nas mãos dos escolhidos.

Segundo O GLOBO, uma porção ficará no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio, em uma homenagem permanente: um busto realista da artista, que poderá ser visitada pelo público.

Outra parte das cinzas será espalhada em casa e no cais que ela frequentava na Bahia. Já a terceira porção será transformada em diamante, como forma de eternizar a memória da cantora. No entanto, até o momento, não se sabe quem foram as pessoas que receberam o material.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu no último dia 20, aos 50 anos, em consequência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. O velório aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cantora estava nos Estados Unidos, onde foi buscar tratamento para a doença.

Homenagem no Carnaval

A cantora segue recebendo homenagens em decorrência de sua morte. Após ter uma rua nomeada com seu nome, ela será lembrada durante o Carnaval 2026 de três capitais brasileiras: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo portal de Leo Dias, a homenagem acontecerá através do retorno do Bloco da Preta, que tem 15 anos de história e precisou ser cancelado em 2025, devido ao tratamento da artista contra o câncer.

O bloco retorna em seu formato original, com apresentações no pré-Carnaval do Rio de Janeiro, durante alguns dos seis dias da folia momesca em Salvador, e no pós-Carnaval de São Paulo.

