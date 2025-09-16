Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAIÇÃO

A Fazenda 17: peão sugere affair de namorada de Belo com outro

A influenciadora já está sendo shippada com o colega de confinamento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/09/2025 - 21:39 h
Rayane está namorando Belo há meses
Rayane está namorando Belo há meses -

Rayane Figliuzzi já se envolveu em uma polêmica durante seu confinamento em ‘A Fazenda 17’. O apresentador Dudu Camargo sugeriu um clima de romance entre a influenciadora e Will Guimarães, seu colega de confinamento.

“Ela se deu bem com alguns rapazes que ela considera na amizade”, disse ele, alegando que o rapaz teria segundas intenções com ela. Entretanto, a namorada do cantor Belo deixou claro que não tem olhos para mais ninguém.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Não começa a me embucetar, não! Pelo amor de Deus! Vamos respeitar o próximo, vamos respeitar a história da pessoa lá fora... Não vamos supor o que a gente não viu”, disparou ela, visivelmente incomodada com a fala de Dudu.

Leia Também:

Atores globais anunciam separação após 17 anos de relacionamento
Atrizes reclamam de ‘apagamento’ de casal lésbico em Vale Tudo
Marco Aurélio morre em Vale Tudo? Descubra destino do vilão

“Respeita o meu relacionamento, respeita a história das pessoas. Quer brincar? Quer ser humorista? Seja igual o Toninho [Tornado]. Não me desrespeita”, completou ela.

Dudu se desculpou com a moça e alegou que ela tinha que tratar o trauma anterior. “Ninguém falou de dar não. É uma coisa mais de imaginário. Você citou que lá fora, disse que já teve problema com isso, então desconsidera”, afirmou.

Confira:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A Fazenda A Fazenda 17 belo namorada de belo Rayane Figliuzzi

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rayane está namorando Belo há meses
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Rayane está namorando Belo há meses
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Rayane está namorando Belo há meses
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Rayane está namorando Belo há meses
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x