A Fazenda 17: peão sugere affair de namorada de Belo com outro

Rayane está namorando Belo há meses - Foto: Record TV | Instagram

Rayane Figliuzzi já se envolveu em uma polêmica durante seu confinamento em ‘A Fazenda 17’. O apresentador Dudu Camargo sugeriu um clima de romance entre a influenciadora e Will Guimarães, seu colega de confinamento.

“Ela se deu bem com alguns rapazes que ela considera na amizade”, disse ele, alegando que o rapaz teria segundas intenções com ela. Entretanto, a namorada do cantor Belo deixou claro que não tem olhos para mais ninguém.

“Não começa a me embucetar, não! Pelo amor de Deus! Vamos respeitar o próximo, vamos respeitar a história da pessoa lá fora... Não vamos supor o que a gente não viu”, disparou ela, visivelmente incomodada com a fala de Dudu.

“Respeita o meu relacionamento, respeita a história das pessoas. Quer brincar? Quer ser humorista? Seja igual o Toninho [Tornado]. Não me desrespeita”, completou ela.

Dudu se desculpou com a moça e alegou que ela tinha que tratar o trauma anterior. “Ninguém falou de dar não. É uma coisa mais de imaginário. Você citou que lá fora, disse que já teve problema com isso, então desconsidera”, afirmou.

Confira: