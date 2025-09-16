Atrizes reclamam de ‘apagamento’ de casal lésbico em Vale Tudo

A história das atrizes não teve tanto destaque quanto deveria - Foto: Reprodução | TV Globo

O roteiro do remake da novela ‘Vale Tudo’ não está agradando muito os atores da trama. Após Taís Araújo reclamar do rumo de sua personagem, Raquel Accioly, chegou a vez das atrizes Maeve Jinkings e Lorena Lima, que interpretam o casal Cecília e Laís, questionarem o apagamento de suas personagens.

Segundo informações divulgadas pela coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, as artistas cobraram uma promessa não cumprida sobre o desenvolvimento da trama, em comparação com a original.

O casal lésbico foi deixado de lado no final da trama e só deve aparecer em uma cena na próxima semana, ao lado de Raquel. Elas também não serão colocadas como suspeitas do atentado cometido contra o vilão Marco Aurélio, o que teria causado ainda mais revolta.

Em 1988, o casal não era tão exposto devido à censura e a propagação do preconceito contra pessoas LGBT. Entretanto, a expectativa era de que a história mudasse nesta versão, o que não aconteceu.

Mais uma decepção

Outro ator que demonstrou estar insatisfeito com o rumo que o remake da novela vem seguindo é Luís Lobianco. Intérprete do personagem Freitas, ele confessou que acreditava que o casal lésbico deveria ganhar mais tempo de tela.

“Eu tinha uma expectativa de que Laís e Cecília teriam uma história mais desenvolvida. São as personagens LGBT da trama. Na primeira versão, uma delas morre. Realmente imaginei que elas entrariam mais na trama, mas isso não aconteceu”, disse ele, em entrevista ao jornal O Globo.