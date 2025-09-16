Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REALITY SHOW

A Fazenda 17: quem são e para que servem os infiltrados?

Infiltrados deverão desempenhar um papel importante na primeira fase do jogo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/09/2025 - 8:12 h
A Fazenda 17
A Fazenda 17 -

A Fazenda 17 estreou na segunda-feira, 15, na Record, e apresentou uma dinâmica inédita. Trata-se da inclusão de dois participantes infiltrados, que deverão desempenhar um papel importante na primeira fase do jogo.

Quem são os infiltrados?

Carol Lekker

Miss Bumbum 2022 e ex-participante do reality A Grande Conquista, Carol Lekker é uma das infiltradas. Atualmente, ela reside na Espanha e continua atraindo a atenção do público com sua vida pessoal e profissional. Nas redes sociais, ela acumula mais de 320 mil seguidores.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Matheus Martins

Matheus Martins é o segundo infiltrado de A Fazenda 17. DJ e ator, ele interpretou Radai, na série ‘Reis’, também da Record. Natural de Santa Catarina, ele participou também de produções infantojuvenis. Ele também é influenciador digital e tem mais de 160 mil seguidores.

Para que servem os infiltrados?

Inicialmente, cada infiltrado acredita ser o único. O papel deles é desestabilizar o jogo, cumprir missões secretas e tentar não serem descobertos pelos demais participantes. Semanalmente, os infiltrados vão realizar missões, que podem envolver “movimentos esquisitos” ou “coisas absurdas”.

“São 24 participantes e dois infiltrados, um homem e uma mulher. Esses dois estão confinados no hotel, assim como os outros 24. Todos eles vão se conhecer na segunda”, explicou o diretor Rodrigo Carelli.

“Ontem à noite eles foram brifados. Só que, cada um deles, acha que só tem um infiltrado. Na terça seguinte, durante a primeira formação de Roça, cada um dos participantes vai votar em quem acha que é o infiltrado”, seguiu.

“Se cinco ou mais peões acertarem. A pessoa, ou o grupo, ganha R$ 50 mil. Caso contrário, quem ganha são os infiltrados”, finalizou Carelli em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, 11.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A Fazenda A Fazenda 17 Reality Show record

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A Fazenda 17
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

A Fazenda 17
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

A Fazenda 17
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

A Fazenda 17
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x