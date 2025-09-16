A Fazenda 17: quem são e para que servem os infiltrados?

A Fazenda 17 - Foto: Reprodução | Record TV

A Fazenda 17 estreou na segunda-feira, 15, na Record, e apresentou uma dinâmica inédita. Trata-se da inclusão de dois participantes infiltrados, que deverão desempenhar um papel importante na primeira fase do jogo.

Quem são os infiltrados?

Carol Lekker

Miss Bumbum 2022 e ex-participante do reality A Grande Conquista, Carol Lekker é uma das infiltradas. Atualmente, ela reside na Espanha e continua atraindo a atenção do público com sua vida pessoal e profissional. Nas redes sociais, ela acumula mais de 320 mil seguidores.

Matheus Martins

Matheus Martins é o segundo infiltrado de A Fazenda 17. DJ e ator, ele interpretou Radai, na série ‘Reis’, também da Record. Natural de Santa Catarina, ele participou também de produções infantojuvenis. Ele também é influenciador digital e tem mais de 160 mil seguidores.

Para que servem os infiltrados?

Inicialmente, cada infiltrado acredita ser o único. O papel deles é desestabilizar o jogo, cumprir missões secretas e tentar não serem descobertos pelos demais participantes. Semanalmente, os infiltrados vão realizar missões, que podem envolver “movimentos esquisitos” ou “coisas absurdas”.

“São 24 participantes e dois infiltrados, um homem e uma mulher. Esses dois estão confinados no hotel, assim como os outros 24. Todos eles vão se conhecer na segunda”, explicou o diretor Rodrigo Carelli.

“Ontem à noite eles foram brifados. Só que, cada um deles, acha que só tem um infiltrado. Na terça seguinte, durante a primeira formação de Roça, cada um dos participantes vai votar em quem acha que é o infiltrado”, seguiu.

“Se cinco ou mais peões acertarem. A pessoa, ou o grupo, ganha R$ 50 mil. Caso contrário, quem ganha são os infiltrados”, finalizou Carelli em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, 11.