César pode ser o assassino de Odete Roitman em Vale Tudo; saiba motivação

A mansão dos Roitman se torna um campo minado - Foto: Divulgação | TV Globo

A reta final do remake de Vale Tudo, em celebração aos 60 anos da Globo, promete um dos momentos mais impactantes da trama. César (Cauã Reymond), antes um modelo desempregado que vivia às custas da esposa bilionária, Odete Roitman (Débora Bloch), descobre uma cláusula surpreendente: herdará 50% da TCA, a poderosa empresa da família, caso ela morra.

A revelação virá à tona no capítulo de quinta-feira, 18, e desperta nele uma ambição perigosa, tirando-o da vida de festas para um jogo sombrio de poder.

A transformação de César é radical. Até então, ele era um “garoto de recados” facilmente manipulado por Maria de Fátima (Bella Campos) e protagonista de cenas leves com Olavo (Ricardo Teodoro). Mas, após descobrir o potencial ganho financeiro, passa a demonstrar ambição e desconfiança.



Ele começa a bisbilhotar a vida da esposa, instala escutas e grava conversas suspeitas. Essa mudança de postura chama a atenção de Odete, que nota o comportamento estranho do marido e passa a desconfiar de sua lealdade.

Tensão cresce na família Roitman

Enquanto isso, a mansão dos Roitman se torna um campo minado. Marco Aurélio (Alexandre Nero) planeja sua vingança contra a matriarca, enquanto Maria de Fátima sela uma aliança com Ana Clara (Samantha Jones) para derrubar a poderosa empresária. A combinação de traições e ambições só aumenta o suspense sobre quem realmente deseja a queda de Odete.

Segundo o portal Notícias da TV, o suspense atinge seu auge quando Odete sofre um atentado enquanto dirige. Embora pareça uma tentativa de assalto, a sequência deixa no ar a suspeita: teria César algo a ver com o ataque? Com a possibilidade de sua morte, a lista de suspeitos cresce, e ele aparece como principal beneficiado, se tornando um homem “livre e milionário” caso Odete saia de cena.