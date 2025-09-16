Marco Aurélio morre em Vale Tudo? Descubra destino do vilão

Vilão levou um tiro logo após a cerimônia - Foto: Reprodução | TV Globo

Marco Aurélio (Alexandre Nero) acreditava que teria um dia perfeito ao se casar com Leila (Carolina Dieckmann), mas o momento de felicidade foi interrompido por um atentado. O vilão levou um tiro logo após a cerimônia, realizada em um barco, e caiu, sendo socorrido por Leila, que se desesperou com a situação.

No capítulo de Vale Tudo desta terça-feira, 16, Marco Aurélio é levado ao hospital. Já internado, ele diz a Leila que acredita que Odete Roitman esteja por trás do atentado. A esposa, então, garante que ele passará a andar com seguranças. Na quarta-feira, 17, o empresário recebe alta e revela que planeja se vingar.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O atentado realmente foi articulado pela ex-sogra, como Marco Aurélio suspeita. No capítulo da última segunda-feira, o público viu Odete entregar um pacote aos homens que atiraram no vilão, dizendo: "Está aqui o meu presente de casamento, podem entregar".

A trama promete aumentar a tensão: Leila encontra uma arma na mala do marido, e no final do capítulo de sábado, 20, é Odete quem sofre um atentado enquanto dirige, deixando o público em curioso sobre o destino da empresária.

Por que Marco Aurélio é baleado?

Nos capítulos anteriores, Marco Aurélio entrou em conflito com a ex-sogra ao vazar para a imprensa informações de bastidores. Odete esteve envolvida em um esquema de favorecimento político que incluía desvio de rotas de voos da TCA.

A denúncia, que poderia incriminar também Marco Aurélio, acabou recaindo apenas sobre Odete, deixando claro que ele manipulou o vazamento para prejudicar a imagem da inimiga. A empresária, por sua vez, já sabia que o vice-presidente da empresa havia vazado um dossiê sobre seus relacionamentos nos últimos dez anos.

Furiosa com os escândalos, Odete decidiu agir. Em cenas exibidas, ela foi vista conversando com dois homens suspeitos em sua suíte e discutindo o caso com Freitas (Luis Lobianco) e Mário Sérgio (Thomás Aquino), deixando claro que não deixaria os ataques sem resposta.

O que acontece com Marco Aurélio?

Após ser socorrido por Leila, Marco Aurélio passa por cirurgia e se recupera no hospital. Nos dias seguintes, ele começa a planejar sua revanche, andando com segurança pessoal e afirmando que acredita que Odete mandou matá-lo.

Em vez de recuar, o vilão aumenta a aposta: planeja um golpe bilionário contra a TCA e inicia transferências de dinheiro para o exterior. Paralelamente, ele tenta minar Freitas e Odete dentro da própria empresa, articulando uma campanha para melhorar sua imagem e conquistar a presidência da companhia junto ao conselho administrativo.