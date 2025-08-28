Taís Araújo detona destino de Raquel em Vale Tudo: “Frustrada”

Taís Araújo em ‘Vale Tudo’ - Foto: Reprodução | TV Globo

Taís Araújo fez um desabafo sobre o destino de Raquel Acioli, sua personagem em ‘Vale Tudo’, novela da TV Globo. A declaração da atriz aconteceu após um novo golpe de Odete Roitman (Deborah Bloch) na trama que fez a empresária perder tudo e voltar a vender sanduíches na praia, retomando o ponto de partida da novela.

Ela afirmou que recebeu a mudança na trama com susto. “Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Depois entendi que ela estava escrevendo uma parte da história. Vamos embora fazer”, disse Taís em entrevista à revista Quem.

Taís Araújo pontuou que a expectativa do público, em especial da população negra, era ver uma protagonista que alcançasse poder e reconhecimento. “Também tinha a esperança disso e gostaria muito de vê-la assim. Como mulher negra, como artista negra, queria ver uma outra narrativa sobre mulheres negras”, disse.

Frustração

A atriz contou que a frustração vem do impacto que a televisão tem na construção de imaginários sociais. “Quando peguei a Raquel para fazer, pensei: ‘A narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. Ela vai ter ascensão social a partir do trabalho e permanecer’”, relembrou.

Isso seria uma narrativa nova para a representação da mulher negra na teledramaturgia. Quando vejo que isso não aconteceu, como artista que quer contar uma nova narrativa de país, confesso que fico triste e frustrada. Taís Araújo - atriz

A artista afirmou, contudo, que vai continuar defendendo a sua personagem. “Com respeito enorme a todas as mulheres que Raquel representa, vou até o final defender essa personagem porque acredito nessa mulher. Acredito nessa mulher negra que trabalha para manter uma família, que ascende socialmente, que se dedica, que é séria, capaz, competente”, elogiou.

A estrela da Globo afirmou que procurou imprimir força e resiliência à personagem nesse momento de queda. “Ela não ia ficar chorando, ela ia levantar e trabalhar. É o que as mulheres desse país fazem. As que estão na base da pirâmide. Elas levantam, são valentes e vão trabalhar. Eu gostaria muito que a Raquel tivesse uma curva ascendente, poderosa, que a batalha dela fosse outra e não apenas a sobrevivência”, observou.

Taís Araújo seguiu com as críticas: “Estou vendo tudo que as pessoas estão falando, tá, gente? Vendo, escutando, lendo, entendendo. Me alio muito com vocês nesse sentimento, inclusive de frustração. Gostaria mesmo que a batalha fosse de outra ordem, conflitos éticos com Odete, por exemplo. Mas não teve. Temos que lidar com o que está posto”.

Por fim, ela afirmou ter esperança de que, na reta final, tenha um ponto de virada na vida da sua personagem, a qual, para ela, “é um exemplo de mulher”. “Torço para que consiga reverter a situação, se estabelecer financeiramente e colocar em prática tudo o que tanto fala e acredita”, disse.

“Espero realmente que a vida devolva a ela o que ela dá para a vida. Aí teremos uma narrativa contemporânea. Está na hora da gente ver a população negra nesse lugar. A ficção também serve para a gente sonhar e se sentir possível. É sobre isso”, finalizou.