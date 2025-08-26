Bella Campos polemiza ao dizer que Fátima é vítima em Vale Tudo

A atriz recebeucríticas após a declaração - Foto: Reprodução | Instagram

Bella Campos causou polêmica nas redes sociais após sair em defesa de sua personagem na novela Vale Tudo, a vilã Maria de Fátima. A atriz afirmou que considera a jovem como uma vítima da pressão da sociedade atual e reforçou que ela fez tudo o que podia para ter uma vida melhor.

“Não considero Maria de Fátima uma vilã. Eu também considero ela uma vítima desse momento que a gente vive, de ver tantos jovens achando que podem vencer se tornando digitais influencers”, disse ela ao portal Omelete.

A morena ainda saiu em defesa dos influenciadores digitais. “Acho ruim a maneira como muitas vezes é estereotipado esse lugar do digital influencer, porque temos várias pessoas que fazem um trabalho muito contundente e que agrega na vida de outras pessoas. Pode ser que o Brasil inteiro não ache incrível, mas existe esse nicho, e a internet tem esse poder de aproximar públicos”, afirmou.

Por fim, ela confessou que acha Fátima uma mulher batalhadora, mesmo com seus meios nada convencionais para conseguir o que quer. “É uma menina batalhadora, independente da forma como ela faz, mostra a que veio e segue. A galera gosta disso porque gosta de se ver possível”, concluiu.

Repercussão na web

A declaração da artista acabou repercutindo nas páginas de fofoca e rendeu uma série de críticas dos internautas e telespectadores da trama. A maioria das pessoas alegaram que a personagem, pode até ser carismática, mas continua sendo uma vilã.

“Correr atrás do sonho é uma coisa. Cometer crimes para conseguir isso é outra”, disse uma. “Que? A menina vendeu a casa da mãe sem o consentimento dela e fugiu”, relembrou outro. “Pera aí né, vender a casa com a mãe dentro não me parece uma coisa comum de jovem que quer crescer na vida!”, reforçou uma terceira.