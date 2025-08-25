Vale Tudo testa a paciência do público com erro gravíssimo em roteiro

Consuêlo (Belize Pombal) e Jarbas (Leandro Firmino) causaram em capítulos - Foto: Reprodução | Globo

Remakes carregam uma responsabilidade enorme: resgatar um clássico sem transformá-lo em uma caricatura ou em uma repetição desnecessária. No entanto, o remake de Vale Tudo parece ter escorregado em um erro que irrita até os fãs mais fiéis: a repetição quase literal do arco entre Consuêlo (Belize Pombal) e Jarbas (Leandro Firmino).

O público acompanhou, no mês passado, toda a angústia da secretária de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Foram capítulos inteiros mostrando o desprezo de Jarbas, as reclamações de Consuêlo e, finalmente, o desabafo que trouxe algum alívio narrativo. O motorista, arrependido, ensaiou grandes gestos e prometeu mudanças, inclusive com uma festa para celebrar o casamento. Até aí, tudo dentro da lógica dramática.

O problema é que, semanas depois, o telespectador se deparou com a mesma história sendo contada de novo. As falas se repetiram, as brigas voltaram aos mesmos pontos e as promessas de Jarbas soaram como um replay mal disfarçado. É como se eles já não tivessem falado sobre isso. Tudo pareceu novo.

Para quem acompanha diariamente, a sensação foi de desrespeito: uma novela das nove não pode brincar assim com o tempo e a paciência de quem está diante da TV.

Tropeço enfraquece boa fase de Vale Tudo

Esse tipo de tropeço no roteiro não apenas enfraquece a trama, mas coloca em xeque o próprio impacto de um remake tão aguardado.

Vale Tudo continua sendo uma obra de peso, mas episódios como esse mostram que até os gigantes podem falhar. E falhar em horário nobre, com a concorrência das plataformas de streaming batendo à porta, é um risco enorme.

A novela precisa recuperar a confiança do público com tramas consistentes, sem repetições que soam como enrolação.

E precisamos falar que o erro ocorre em meio ao bom momento vivido pela novela escrita por Manuela Dias. Quase entrando em sua reta final, a história, enfim, conseguiu se encontrar.

*Luiz Almeida é jornalista e analista de televisão

