Nem Fátima, nem Raquel: Odete terá barraco quente de Vale Tudo com nora

Odete Roitman vai voltar a receber um tapa - Foto: Reprodução | Globo

O público da Globo já pode se preparar para um dos momentos mais explosivos da nova versão de Vale Tudo.

Odete Roitman (Debora Bloch) vai protagonizar um barraco histórico ao descobrir que Ana Clara (Samantha Jones), antiga cuidadora de seu filho Leonardo (Guilherme Magon), não só continua próxima da família como esconde um segredo bombástico: ela se casou com Leonardo às escondidas.

A confusão tem início quando Heleninha (Paolla Oliveira) comemora seus avanços no tratamento contra o alcoolismo e revela para Celina (Malu Galli) que fez uma nova amiga nas reuniões do AA (Alcoólicos Anônimos): Ana Clara.

Ao ouvir o nome, Odete reage com frieza e logo desconfia das intenções da jovem. "Como é que é o nome dela?", perguntará, gelando ao confirmar a identidade da moça. A informação é do Notícias da TV.

A invasão e o primeiro ataque

Sem perder tempo, Odete vai até o sítio onde Leonardo vive recluso e encontra Ana Clara. A empresária perde o controle e parte para cima da rival, gritando: "Fica longe da minha filha! O que é que você quer atrás da Heleninha?".

Ana Clara reage à altura: "Me larga! Sua louca!". O bate-boca vira pancadaria, com direito a troca de tapas. Mas a situação ficará ainda mais tensa quando Ana Clara soltar uma bomba que deixará Odete sem chão.

O golpe final em Vale Tudo

No meio da confusão, a ex-cuidadora dispara: "Eu me casei com o Leonardo, sogrinha". Chocada, Odete reage: "Você tá louca!".

Ana Clara, no entanto, mostra que está preparada para enfrentar a poderosa: "Não, eu não tô louca, eu tô casada. O meu marido tem direito a um terço de tudo, dona Odete. E eu quero esse dinheiro".

A revelação deixa claro que Ana Clara entrou no jogo para ganhar. Ela ainda faz uma ameaça que coloca Odete contra a parede: "Se a senhora não tomar uma providência rápido, eu vou contar tudo pra Heleninha".

Percebendo que está diante de uma adversária estratégica, Odete engole o orgulho e tenta controlar os ânimos. Ela pede para sentar e conversar, mas sua expressão entrega que está apenas ganhando tempo para bolar um novo plano contra a nora indesejada.