Morte? Vale Tudo tem final inédito com Afonso e sacrifício de Odete Roitman

A reta final do remake de Vale Tudo, da Globo, promete surpreender o público com uma virada dramática e inédita.

Afonso (Humberto Carrão) será diagnosticado com leucemia mieloide e terá apenas uma chance de sobrevivência: um transplante de medula óssea. A situação colocará Odete Roitman (Débora Bloch) contra a parede, já que a única solução dependerá de um segredo que ela guarda há anos.

Segundo informações do jornal O Globo e do Notícias da TV, o drama começará quando Afonso revelar à família que está doente.

Ele pedirá que Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli) e até a própria mãe façam exames para tentar encontrar um doador compatível. No entanto, as chances serão mínimas.

Segredo do passado volta à tona em Vale Tudo

Desesperada para salvar o herdeiro favorito, Odete tomará uma decisão às escondidas. Ela levará um enfermeiro até Leonardo (Guilherme Magon), que é o filho que todos acreditavam ter morrido em um acidente de carro, para coletar seu sangue sem revelar o motivo.

Ana Clara (Samantha Jones), que cuida do rapaz em segredo, também será surpreendida com a situação.

O exame trará a revelação bombástica: Leonardo é compatível com Afonso, com quase 100% de chance de sucesso no transplante. Essa descoberta colocará Odete diante de um dilema cruel: expor a farsa que manteve por anos ou deixar o filho legítimo morrer.

Final diferente da versão original

Essa mudança marca uma grande diferença em relação à trama exibida em 1988. Na primeira versão, Afonso nunca enfrentou uma doença grave, e Leonardo morreu de fato no acidente que traumatizou Heleninha, um desastre causado pela própria Odete.

As cenas estão previstas para ir ao ar na última semana de agosto, quando Vale Tudo entra oficialmente em sua reta final na faixa das nove da Globo.