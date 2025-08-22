Gravada no Capão, ‘Comer, Beber e Aprender’ estreia nesta sexta

Helena, Gravatinha e Estrela, amigos animados - Foto: Divulgação

Um livro de receitas deliciosas, organizado pela menina mais curiosa do mundo em suas andanças pelo Vale do Capão, na Chapada Diamantina. Este é o objetivo de Comer, Beber e Aprender, série infantil que estreia hoje no Canal Futura.

Na série, que mescla live action, animação e documentário, Helena (Helenna Fernandes) visita famílias e aprende receitas ao lado das amigas Estrela e Gravatinha (Duda Menegheti), que representam dois animais da fauna local – uma mico-estrela e uma beija-flor gravatinha-vermelha, respectivamente. Ao longo dos 13 capítulos, cada um com 13 minutos, ela monta um caderno de receitas que revela, através da comida, a rica cultura de sua terra.

Rogério Rodrigues assina a direção geral, enquanto Rose França é a responsável pela direção de animação. Ambos assinam a produção executiva. A dupla divide a criação da série com a jornalista e roteirista Hewelin Fernandes, mãe de Helenna. Antes da estreia oficial, a série teve pré-estreia no 53° Festival de Cinema de Gramado, no último dia 15.

“A sala do Palácio dos Festivais ficou lotada com crianças de escolas públicas de Gramado e da região. Elas assistiram atentas, bateram palmas na abertura e no encerramento e, no fim, veio uma chuva de perguntas. Foi um encontro muito vivo: deu para sentir que a proposta de brincar com a comida de forma saudável e afetuosa chegou de verdade. Para mim, como diretor e produtor, é emocionante ver o público se apaixonar pelas personagens e, ao mesmo tempo, perceber como o trabalho da equipe floresce diante das crianças. Saímos de Gramado com uma energia ótima para a estreia na TV e no streaming”, relata Rogério.

Formato híbrido

A série surgiu enquanto Helenna e Hewelin moravam com a família no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, onde conviveram com pessoas do mundo todo. Foi a partir dessa observação, de que no Capão existem diferentes hábitos e memórias afetivas relacionadas à alimentação de origem, que veio a primeira fagulha para a série na mente de Hewelin. O ponto crucial, porém, foi a curiosidade que Helenna sempre teve em experimentar novos alimentos e aprender novas receitas.

“A partir da personalidade da Helenna com esse mundo interessante das famílias e suas comidas, eu tive a primeira ideia da série. Porém, durante um curso de narrativas infantis, eu conheci Rogério e Rose, apresentei a série para eles, que adoraram e fizeram a proposta de transformar numa série híbrida, trazer para o universo da Helena, agora personagem, duas animações: a Estrela e o Gravatinha, que interagem com ela na Casa da Árvore. Então a partir desse encontro, nós três, eu, Rogério e Rose criamos Comer, Beber e Aprender”, conta.

Na tela, a protagonista interage com duas personagens feitas em computação gráfica, suas amigas Estrela e Gravatinha. Desde a concepção, a série nasceu com este formato híbrido, de forma a trazer o caráter documental e também estimular a imaginação das crianças.

“Esta atração é um exemplo do que buscamos na programação infantil do Futura: conteúdos que valorizam saberes locais, fortalecem vínculos entre gerações e colocam a infância em destaque, com escuta, curiosidade, aprendizado e afeto”, avalia Juliana Oliveira, líder de projetos do Canal Futura.

Por terem morado na região por seis anos e meio, já havia uma sensação de pertencimento de Helenna e Hewelin. Ainda assim, o mais importante para elas era mostrar não só as belezas naturais, mas a diversidade das pessoas, a cultura de cada família e o senso de comunidade do lugar.

Almoço rural

Ao selecionar as receitas que fariam parte da série e do livro de Helena, o objetivo de Hewelin foi conseguir uma diversidade de famílias e pratos. Por isso, a pesquisa envolveu buscar receitas com afeto e memórias que fossem importantes para essas famílias.

“Como a série é híbrida – ficção e documentário –, a missão da Helena na história era ir na casa dessas famílias para fazer o livro de receitas. Também escolhemos receitas que as crianças que estivessem assistindo ficassem com vontade de comer e experimentar. Todas são comidas saudáveis, muitas com alimentos tirados da horta, do quintal das famílias”, explica Hewelin.

Um exemplo é “Almoço Rural”, o episódio de abertura. Nele, Helena sai para almoçar na casa da vizinha Dandara. Quem cozinha é a dona Juceli, avó da amiga, que ensina uma receita tão irresistível quanto tradicional da região: escondidinho com aipim e carne. Os ingredientes vêm da horta de Mara, tia de Dandara. O episódio acompanha da coleta dos ingredientes até os retoques finais do prato.

Comer, Beber e Aprender foi a primeira experiência de Helenna com uma produção audiovisual. E essa estreia não poderia ser de uma forma mais especial: tendo como pano de fundo as belezas do Vale do Capão, onde passou grande parte da infância, e gravações repletas de leveza. Na série, Helenna se transforma em Helena, mas a curiosidade e a vontade de aprender da atriz continuam presentes na personagem. “Era uma galera muito legal, então era muito divertido, era muita risada. (...) Muitas vezes eu fazia episódios com amigas também. Foi uma coisa nova, às vezes a gente nem imagina como é a produção de um filme ou de uma série, como é por trás. É com certeza uma experiência muito divertida”, conta.

O diretor Rogério Rodrigues que o diga. Segundo o cineasta gaúcho, que descreve a experiência de gravar no Vale do Capão como incrível, a região é uma “Paris underground”. “Uma Paris de chão batido, um lugar pequeno e, ao mesmo tempo, uma esquina cultural. Como é vale, amanhece mais tarde e anoitece mais cedo; o lugar tem sua própria velocidade. A gente precisou se conectar com esse tempo espaço, e fomos acolhidos de um jeito que me deixa muito grato. Essa vibração aparece na tela: a arte e animação conduzidas pela Rose conversam com a paisagem, e a fotografia da Lívia [Pasqual] abraça essa delicadeza. O resultado é um olhar sensível sobre o Capão, do jeitinho que a série pede”, diz.

'Comer, Beber e Aprender'

Estreia: sexta, 9h45

Canal Futura e Globoplay

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.