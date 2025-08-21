FAMOSOS
Fora da Globo? Rodrigo Faro causa dor de cabeça na Dança dos Famosos
Comportamento do apresentador nos bastidores da emissora carioca estaria incomodando produtores
Um dos nomes mais comentados da nova edição da Dança dos Famosos, da Globo, é o de Rodrigo Faro. O apresentador estreou no programa chamando atenção ao exibir uma cueca com enchimento, repercutindo fortemente nas redes sociais.
No entanto, segundo o portal Leo Dias, o comportamento de Faro tem incomodado os bastidores da emissora.
De acordo com ele, os produtores do quadro receberam a missão de “eliminar os excessos cometidos durante as gravações”. Fontes ouvidas pelo jornalista afirmam, inclusive, que “há nomes e sobrenomes bem definidos nessa lista de ajustes”.
Rodrigo Faro fora do quadro?
Entre os nomes cotados para essa “limpeza” seria justamente o de Faro, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.
Ela afirma que o ex-Record tem se tornado uma 'dor de cabeça nos bastidores', por tentar 'aparecer além do que deveria durante as gravações, recorrendo a constantes palhaçadas', atitude que estaria incomodando tanto a emissora quanto os editores do programa.
Fábia acrescenta ainda que o apresentador já foi alertado sobre os cortes em sua participação no quadro, que teriam começado no último domingo, 17.
