Fora da Globo? Rodrigo Faro causa dor de cabeça na Dança dos Famosos

Rodrigo Faro estreou no programa chamando atenção dos internautas - Foto: Reprodução | Globo

Um dos nomes mais comentados da nova edição da Dança dos Famosos, da Globo, é o de Rodrigo Faro. O apresentador estreou no programa chamando atenção ao exibir uma cueca com enchimento, repercutindo fortemente nas redes sociais.

No entanto, segundo o portal Leo Dias, o comportamento de Faro tem incomodado os bastidores da emissora.

De acordo com ele, os produtores do quadro receberam a missão de “eliminar os excessos cometidos durante as gravações”. Fontes ouvidas pelo jornalista afirmam, inclusive, que “há nomes e sobrenomes bem definidos nessa lista de ajustes”.

Rodrigo Faro fora do quadro?

Entre os nomes cotados para essa “limpeza” seria justamente o de Faro, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Ela afirma que o ex-Record tem se tornado uma 'dor de cabeça nos bastidores', por tentar 'aparecer além do que deveria durante as gravações, recorrendo a constantes palhaçadas', atitude que estaria incomodando tanto a emissora quanto os editores do programa.

Fábia acrescenta ainda que o apresentador já foi alertado sobre os cortes em sua participação no quadro, que teriam começado no último domingo, 17.