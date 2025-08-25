Briga? Cauã Reymond é excluído por atores de Vale Tudo

Cauã Reymond - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome de Cauã Reymond, que integra o elenco de ‘Vale Tudo’, da TV Globo, voltou a repercutir nas redes sociais após um climão que aconteceu no palco da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, do domingo, 24.

Na ocasião, o ator Lucas Leto, que interpreta Sardinha no folhetim, revelou que o elenco da novela tem um grupo de mensagens e acabou não citando a presença de Reymond nele. O galã estava no júri artístico da atração.

A situação teve início depois que Luciano Huck começou a fazer piada com Lucas após a apresentação do Grupo D, formado por Lucas, Álvaro, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo.

O apresentador falava sobre a semana do ator, que teve muitas cenas em Vale Tudo ao longo da semana e também conciliou a atuação com os ensaios do Dança dos Famosos.

Em seguida, Lucas mandou beijos para os colegas de elenco e citou o grupo. “Queria até mandar um beijo para a galera de Vale Tudo. A gente tem um grupo chamado Vale Nada. Malu Galli, Humberto Carrão, Alice Wegmann, Paola produtora, João Vicente, todo mundo, muito obrigado”, afirmou o ator.

O nome Cauã Reymond não foi citado e os internautas não deixaram o detalhe passar despercebido. “Eu acho que o Sardinha acabou de falar ao vivo na cara do Cauã que ele não tá no grupo de zap dos atores de Vale Tudo. Climão”, disparou um usuário da rede social X (antigo Twitter).

“O Cauã descobrindo que não tá no grupo do whatsapp de Vale Tudo”, comentou mais um. Outro complementou: “Lucas Leto provocando Cauã por ele não tá no grupo de Vale Tudo”.

Veja as reações:

"Quero mandar um beijo pra galera de #ValeTudo. A gente tem um grupo chamado Vale Nada. Malu Galli, Humberto Carrão, Alice Wegmann, Paolla, João Vicente... todo mundo." (Lucas Leto) #DançadosFamosos #Domingão pic.twitter.com/IwnlSKYN0I — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 24, 2025

Eu acho que o Sardinha acabou de falar ao vivo na cara do Cauã que ele não tá no grupo de zap dos atores de Vale Tudo

Climão #Domingao pic.twitter.com/EwY2WwxnqT — Babi (@babi) August 24, 2025