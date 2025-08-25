Menu
VIXE!

Briga? Cauã Reymond é excluído por atores de Vale Tudo

Cauã Reymond e Lucas Leto protagonizaram climão ao vivo

Por Edvaldo Sales

25/08/2025 - 10:09 h
Cauã Reymond -

O nome de Cauã Reymond, que integra o elenco de ‘Vale Tudo’, da TV Globo, voltou a repercutir nas redes sociais após um climão que aconteceu no palco da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, do domingo, 24.

Na ocasião, o ator Lucas Leto, que interpreta Sardinha no folhetim, revelou que o elenco da novela tem um grupo de mensagens e acabou não citando a presença de Reymond nele. O galã estava no júri artístico da atração.

A situação teve início depois que Luciano Huck começou a fazer piada com Lucas após a apresentação do Grupo D, formado por Lucas, Álvaro, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo.

O apresentador falava sobre a semana do ator, que teve muitas cenas em Vale Tudo ao longo da semana e também conciliou a atuação com os ensaios do Dança dos Famosos.

Cauã Reymond faz revelação surpreendente sobre paquera
Cauã Reymond diz que pode se afastar das novelas depois de Vale Tudo
Cauã Reymond mantém namoro secreto há um ano com modelo

Em seguida, Lucas mandou beijos para os colegas de elenco e citou o grupo. “Queria até mandar um beijo para a galera de Vale Tudo. A gente tem um grupo chamado Vale Nada. Malu Galli, Humberto Carrão, Alice Wegmann, Paola produtora, João Vicente, todo mundo, muito obrigado”, afirmou o ator.

O nome Cauã Reymond não foi citado e os internautas não deixaram o detalhe passar despercebido. “Eu acho que o Sardinha acabou de falar ao vivo na cara do Cauã que ele não tá no grupo de zap dos atores de Vale Tudo. Climão”, disparou um usuário da rede social X (antigo Twitter).

“O Cauã descobrindo que não tá no grupo do whatsapp de Vale Tudo”, comentou mais um. Outro complementou: “Lucas Leto provocando Cauã por ele não tá no grupo de Vale Tudo”.

Veja as reações:

Cauã Reymond Globo TV Globo Vale Tudo

