A Fazenda 17: filho de apresentador famoso é cotado para elenco

Mais um nome está sendo cotado para a 17ª temporada de A Fazenda, da Record TV. Trata-se do influenciador digital Luiz Otávio Mesquita, filho mais velho do apresentador Otávio Mesquita, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Ele, que tem 31 anos, é irmão de John Blanch e Pietro Mesquita, de 30 e 14 anos. Luiz Otávio Mesquita acumula mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha sua rotina fitness e atividades ligadas ao esporte.

Treta com Nego do Borel

O influenciador ficou famoso após protagonizar uma briga com Nego do Borel que acabou nos octógonos. O conflito começou nas redes sociais, com provocações mútuas. Luiz chegou a usar uma peruca loira e desafiou o cantor para uma luta, mencionando acusações de violência doméstica feitas contra Borel em 2021. A tensão aumentou durante uma discussão em um bar em São Paulo, quando Luiz deu um tapa no rosto do cantor.

Depois disso, Nego do Borel afirmou que acionaria a Justiça por injúria e perseguição, enquanto Luiz Otávio se defendeu, dizendo que reagiu a comentários ofensivos contra seu pai e negou qualquer retratação, afirmando que os ataques eram recorrentes.

A luta oficial aconteceu em outubro do ano passado em São Paulo. Luiz Otávio venceu o confronto por nocaute ainda no primeiro round, diante de uma plateia lotada.

Ex-jogador de Bahia e Vitória pode integrar elenco

Mais dois nomes que podem integrar o elenco passaram a circular. Segundo o Portal LeoDias, Edílson Capetinha, ex-jogador da seleção brasileira e campeão do mundo em 2002, é um dos cotados. O outro é o influenciador Gustavo Rocha, que conta com mais de 11,2 milhões de seguidores.

Capetinha foi ídolo em clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vitória. Em 2020, o ex-jogador chegou a revelar que foi convidado a participar do reality, mas recusou pois tinha contrato com a Band no programa ‘Donos da Bola’.

Gustavo Rocha, esteve envolvido em uma polêmica após o término conturbado do relacionamento com Álvaro Xaro em 2024. No ano passado, ele havia sido cotado para participar do programa ao lado de seu irmão gêmeo Túlio Rocha.

A dupla se junta a Fabiano Moraes, pai da famosa influenciadora Viih Tube, e Tamires Assis, musa do boi Garantido, do Festival de Parintins como mais dois nomes confirmados no programa.

Mudanças, estreia e participantes cotados

A nova edição de A Fazenda estreia no dia 16 de setembro, às 22h30.

Mudança

Uma das mudanças mais comentadas desta edição é a provável extinção da dinâmica do Paiol, espaço onde influenciadores e ex-participantes de outros realities disputavam vagas extras para entrar oficialmente na sede.

De acordo com o Metrópoles, a atração começará direto com 23 peões já confinados na casa principal.

A Record não confirmou oficialmente a mudança.

Horário vai mudar?

Outra mudança que pode acontecer envolve o horário de exibição do programa aos domingos. Diferente das edições anteriores, A Fazenda 2025 não será mais exibida à noite neste dia da semana.

A Record decidiu antecipar a transmissão para às 16h, ocupando o horário que hoje pertence ao programa ‘Acerte ou Caia!’, de Tom Cavalcante.

A ideia é bater de frente com o ‘Domingão com Huck’, da Globo, e também reorganizar a grade da emissora, que precisou se ajustar por conta da transmissão do Campeonato Brasileiro.

Mas afinal, quem vai estar em A Fazenda 17?

Até o momento, nenhum participante foi oficialmente confirmado, mas existe uma expectativa com a possibilidade de ex-participantes retornarem à competição.

Entre os nomes pedidos pelo público, estão Rachel Sheherazade (15ª), Raquel Brito (16ª), Denise Rocha (6ª), Luiza Ambiel (12ª), Ana Paula Minerato (8ª), MC Mirella (12ª), Lidi Lisboa (12ª) e Dayane Mello (13ª).

Já os novos nomes que estão repercutindo na internet para estrear na edição são: Davi Brito, Fabíola Gadelha, Arthur Urach, Angélica Ramos, Rayane Figliuzzi, Manoel Soares, Marcella Rica, Rafael Cardoso, MC Pipokinha, Andreia Andrade, MC Guimê, Gabriela Spanic e Pepita.