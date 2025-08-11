Menu
VEM AÍ!

A Fazenda 17: confira mudanças, estreia e participantes cotados

Reality rural da Record TV já tem data de estreia confirmada

Por Edvaldo Sales

11/08/2025 - 8:38 h
Record TV apostou em mudanças para a nova edição -

A 17ª temporada de A Fazenda ainda nem começou e já é assunto nas redes sociais, pois os fãs do reality rural já estão com a expectativa em alta. Para a próxima edição, a Record TV apostou em mudanças e já tem nomes cotados para entrar no programa.

Quando estreia?

A nova edição de A Fazenda estreia no dia 16 de setembro, às 22h30.

Mudança

Uma das mudanças mais comentadas desta edição é a provável extinção da dinâmica do Paiol, espaço onde influenciadores e ex-participantes de outros realities disputavam vagas extras para entrar oficialmente na sede.

De acordo com o Metrópoles, a atração começará direto com 23 peões já confinados na casa principal.

A Record não confirmou oficialmente a mudança.

Horário vai mudar?

Outra mudança que pode acontecer envolve o horário de exibição do programa aos domingos. Diferente das edições anteriores, A Fazenda 2025 não será mais exibida à noite neste dia da semana.

A Record decidiu antecipar a transmissão para às 16h, ocupando o horário que hoje pertence ao programa ‘Acerte ou Caia!’, de Tom Cavalcante.

A ideia é bater de frente com o ‘Domingão com Huck’, da Globo, e também reorganizar a grade da emissora, que precisou se ajustar por conta da transmissão do Campeonato Brasileiro.

Mas afinal, quem vai estar em A Fazenda 17?

Até o momento, nenhum participante foi oficialmente confirmado, mas existe uma expectativa com a possibilidade de ex-participantes retornarem à competição.

Entre os nomes pedidos pelo público, estão Rachel Sheherazade (15ª), Raquel Brito (16ª), Denise Rocha (6ª), Luiza Ambiel (12ª), Ana Paula Minerato (8ª), MC Mirella (12ª), Lidi Lisboa (12ª) e Dayane Mello (13ª).

Já os novos nomes que estão repercutindo na internet para estrear na edição são: Davi Brito, Fabíola Gadelha, Arthur Urach, Angélica Ramos, Rayane Figliuzzi, Manoel Soares, Marcella Rica, Rafael Cardoso, MC Pipokinha, Andreia Andrade, MC Guimê, Gabriela Spanic e Pepita.

