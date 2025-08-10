Menu
NÃO AGRADOU!

Dança dos Famosos passa por mudança drástica e novo formato é detonado

Diversos internautas criticaram a mudança no quadro

Por Edvaldo Sales

10/08/2025 - 20:40 h
A Dança dos Famosos começou neste domingo, 10
A Dança dos Famosos começou neste domingo, 10 -

O quadro Dança dos Famosos 2025, do programa ‘Domingão com Huck’, da Globo, começou neste domingo, 10, e já está dando o que falar. Isso porque a atração passou por uma mudança e os internautas não deixaram isso passar despercebido.

Agora, o quadro é intercalado com outras novidades no Domingão com Huck. Esse detalhe, porém, não agradou os telespectadores. “O ruim da Dança dos Famosos na gestão do Huck é que ele coloca outros quadros pra encher linguiça entre uma apresentação e outra…”, detonou um usuário da rede social.

“Saudades de quando tinha um bloco só do Dança dos Famosos. Odeio esse formato”, disparou outro. “Inventaram de enfiar um quadro entre as danças que ninguém quer saber”, criticou mais um. Outro acrescentou: “Estragaram o Dança dos Famosos com esses quadros no meio”.

Quem são os participantes da Dança dos Famosos 2025?

Luciano Huck anunciou no último dia 4 os 16 participantes do Dança dos Famosos 2025.

Confira todos os participantes:

  • Allan Souza Lima
  • Alvaro
  • Catia Fonseca
  • David Junior
  • Duda Santos
  • Fernanda Paes Leme
  • Gracyanne Barbosa
  • Lucas Leto
  • Luan Pereira
  • Manu Bahtidão
  • Nicole Bahls
  • Rodrigo Faro
  • Richarlyson
  • Silvero Pereira
  • Tereza Seiblitz
  • Wanessa

O grupo A é composto por Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa. Os professores que acompanham esse grupo são Daniel Norton, Larissa Parison, Linekee Ayres e Thais Sousa. Já o grupo B inclui David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme. Os professores responsáveis são Dudu Rangel, Fernando Perrotti, Jaque Paraense e Mariana Fernandes.

O grupo C reúne Allan Souza Lima, Catia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão. Os professores desse grupo são Gabe Cardoso, Heron Leal, Monique Santos e Luca Carvalho. O grupo D é formado por Lucas Leto, Wanessa, Alvaro e Tereza Seiblitz. Os professores que acompanham esse grupo são Mayara Araújo, Diego Basilio, Mariana Torres e Jefferson Bilisco.

