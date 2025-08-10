Como está Faustão hoje? Saúde do apresentador preocupa fãs e família

Faustão segue internado - Foto: Divulgação | Band

A saúde de Faustão, de 75 anos, tem deixado os fãs e familiares do apresentador preocupados. Ele está internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, tratando um quadro de infecção bacteriana aguda com sepse.

A unidade de saúde manteve o boletim médico divulgado na última semana. Segundo os médicos, não ocorreram mudanças significativas no quadro de saúde do apresentador. Ao Itatiaia, o hospital disse que o boletim com data do dia 7 de agosto segue válido neste domingo, 10.

Faustão passou por um transplante de fígado no dia 6 de agosto e um retransplante de rim no dia 7. “Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único”, destaca o boletim médico.

Durante o período de internação, Faustão “passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde”.

Faustão foi extubado

O apresentador foi extubado no sábado, 9. A extubação é a etapa final da liberação de um paciente do ventilador. O procedimento consiste na remoção do tubo endotraqueal (TET), que é um tubo inserido na traqueia para auxiliar na respiração, geralmente em pacientes que estão usando ventilação mecânica.

Filho de Faustão confirma melhora do pai

Um dos filhos de Faustão, João Silva usou as redes sociais para confirmar que o apresentador está bem após os transplantes. Ele compartilhou uma imagem no Instagram atualizando o quadro de saúde do pai. “Faustão está muito bem, obrigado”, diz a imagem.

Faustão furou a fila dos transplantes?

Após receber dois transplantes em poucos dias, Faustão tem sido alvo de questionamentos nas redes sociais sobre a rapidez com que obteve os órgãos.

Ao jornal Extra, a Central de Transplantes do Estado de São Paulo esclareceu que todo o processo seguiu rigorosamente os critérios legais estabelecidos para casos de gravidade.

Segundo a Secretaria de Saúde, Faustão foi inscrito na fila de transplante em maio de 2025 para um procedimento duplo de fígado e rim, após apresentar insuficiência hepática e renal.

“Recentemente, o paciente F. S. apresentou insuficiência hepática e renal, sendo inscrito em maio de 2025 para transplante duplo, fígado/rim, e foi transplantado no dia 6 de agosto, seguindo os critérios de gravidade estabelecidos para este órgão”, informou o órgão, em nota.

Transplantes de Faustão

A Central de Transplantes também relembrou os procedimentos anteriores realizados pelo apresentador. Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração, conforme a prioridade definida para este tipo de cirurgia.

Já em fevereiro de 2024, após complicações renais, ele foi submetido a um transplante de rim. “Posteriormente, desenvolveu insuficiência renal e foi transplantado em fevereiro de 2024, seguindo a prioridade estabelecida em lei para pacientes transplantados e candidatos a transplante de outro órgão”, explicou a Secretaria.

A Secretaria reforçou que a prioridade para transplantes é determinada por diversos fatores, incluindo a ordem cronológica de inscrição, a gravidade do quadro clínico do paciente, a disponibilidade do órgão e a inexistência de tratamentos alternativos.

O órgão destaca que “com prioridade aos casos de urgência em que há risco de morte”, todos os transplantes realizados em Faustão respeitaram os parâmetros legais e médicos vigentes.