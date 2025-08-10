O segredo que fez Beleza Fatal ser um sucesso no streaming

Camila Pitanga interpreta Lola na novela ‘Beleza Fatal’ - Foto: Divulgação

Primeira novela da HBO Max, ‘Beleza Fatal’ se tornou um dos assuntos mais comentados entre as produções televisivas quando estava em exibição. O sucesso foi tanto que diversos fãs se reuniram para assistir a exibição do último capítulo. E não para por aí: o programa chamou a atenção da televisão aberta, com a compra dos direitos para a transmissão na Band. Mas afinal, ao que se deve esse sucesso todo?

Em entrevista ao Portal A TARDE, o autor da novela, Raphael Montes — que é conhecido por escrever livros como ‘Bom Dia, Verônica’ e ‘Uma Família Feliz’ —, foi sucinto: “Eu acho que o diferencial foi a Lola”. A personagem citada por ele é a protagonista, interpretada por Camila Pitanga, de ‘Paraíso Tropical’ (2007).

Raphael, que foi um dos destaques da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), no sábado, 9, contou que “queria fazer uma novela para o streaming, muito ágil, com assuntos muito atuais e que pudesse fazer coisas que, em geral, a gente não vê na TV aberta”.

Eu fui muito com essa cabeça de pensar uma novela que fosse diferente do que a gente está acostumado a ver, que fosse ousada. Eu acho que a ousadia dela fez com que as pessoas quisessem ver. Felizmente, a novela foi tomando o país. Raphael Montes - autor

O autor pontuou que sempre faz todo trabalho com esforço, dedicação e otimismo. “Eu achava e torcia para dar certo, quando deu, eu fiquei muito feliz. Claro que deu muito mais certo do que eu tinha pensado, passou de todos os limites, teve pessoas se reunindo para assistir ao último capítulo em todo o Brasil. Isso é muito legal. Isso eu nunca tinha imaginado, mas a vontade de fazer um trabalho muito bom eu tinha”, completou.

Sucesso em números

Divulgada entre janeiro e março, Beleza Fatal repercutiu nas redes sociais, e o último capítulo foi visto por 2 milhões de contas durante a transmissão ao vivo. A Warner Bros. Discovery não divulga oficialmente os números absolutos da novela no streaming.

O público alcançado foi alto para os padrões do streaming, só comparado às transmissões de jogos decisivos de futebol. Segundo a Warner, a trama foi o título mais visto na plataforma durante o período de exibição e também a produção nacional de sucesso no streaming.

A novela com Camila Pitanga e Camila Queiroz também ganhou uma exibição na TV aberta, na Band, entre março e maio. Porém, o resultado não foi nada expressivo: média de 1,5 ponto na Grande São Paulo, segundo dados do Kantar Ibope.

