Caio Blat detona a Band e revela polêmica com ‘Beleza Fatal’: “Peão”

Caio Blat em ‘Beleza Fatal’ - Foto: Divulgação | Max

A novela ‘Beleza Fatal’, uma produção originalmente exibida no streaming Max, chegou nessa segunda-feira, 10. Com a estreia, porém, também veio uma polêmica. Isso porque o ator Caio Blat criticou a plataforma e afirmou que não recebe nada com a exibição da obra na televisão aberta.

Em entrevista ao programa DR com Demori, que vai ao ar nesta terça-feira, 11, às 23h, na TV Brasil, o ator afirmou que a Max detém todos os direitos da novela e que pode negociá-los sem que os atores envolvidos na novela recebam uma participação. Caio cobrou uma lei sobre os chamados direitos conexos, que são os direitos de quem participa da criação de uma obra artística ou literária, mas não é o autor.

“‘Beleza Fatal’ é uma das primeiras novelas nesse novo formato mais dinâmico do streaming. Faz um sucesso gigantesco. São 40 episódios. Dirigi até algumas cenas. É uma superprodução. Conseguiu pegar grandes atores consagrados que o público conhece, confia e gosta do trabalho”, iniciou.

O ator pontuou que fizeram a novela para a Max para abrir um novo campo de mercado. “Imediatamente a novela foi vendida para uma emissora de TV aberta. A gente ficou feliz porque quer que ela chegue ao maior público possível, mas a gente não tem nenhum direito, nenhuma participação sobre isso. Trabalhamos para o streaming por um valor, para aqueles assinantes. Agora eles negociam, os direitos todos são deles. Podem revender e reprisar”, detalhou.

Na oportunidade, Caio explicou que não recebe nada pelos seus direitos de imagem. “Os atores acabam ficando para trás nessas mudanças de tecnologia. Sem ser no teatro, o ator é peão do sistema de mídia. Nós não temos direitos garantidos. Não temos uma lei sobre os direitos conexos. Não tenho direito sobre minhas imagens”, lamentou.

O artista afirmou que “qualquer novela ou filme que já fiz pode ser colocado no streaming sem me comunicar, nem me pagar. Os atores não recebem pelos filmes disponíveis nas plataformas e as empresas de streaming vendendo assinaturas… Só existe direito autoral para o autor da novela e para o diretor. Os atores só têm os direitos conexos. A nossa imagem, voz e interpretação está presa ali. Só que não existe lei no Brasil de direitos conexos como no México, na Argentina, na Espanha e em Portugal”.