Ex-atriz da Globo precisou vender água de coco na rua para sobreviver

TV Globo - Foto: Reprodução

A ex-atriz da Globo Narjara Turetta, de 58 anos, revelou um período de dificuldade financeira que vivenciou nos anos 2000, quando passou a vender água de coco nas ruas de Copacabana, área nobre do Rio de Janeiro.

A artista fez sucesso em todo o país em novelas da Globo, como ‘Páginas da Vida’ e ‘Salve Jorge’. No entanto, sem oportunidades de trabalho, ela viu sua reserva financeira acabar e precisou trabalhar como ambulante.

“Eu e minha mãe, a gente ficou numa depressão braba (sic), porque o dinheiro que a gente tinha guardado acabou. Fui a programas de televisão, chorar pitangas, procurei o Gugu [Liberato], a gente era muito amigo, pedi para ele arrumar para ao menos fazer merchandising e não consegui nada”, disse durante participação no podcast Papagaio Falante.

Segundo a atriz, se ver naquela situação abalou seu ego. “Você está ali em cima, de repente se vê embaixo, é uma coisa estranha, que incomoda o ego da gente. Você começa a pensar: ‘O que eu fiz de errado?’”.

Narjara Turetta | Foto: Reprodução

Turetta contou que passou “sete anos ininterruptos vendendo água de coco”. “Era o sustento meu e da minha mãe. A gente pagava aluguel. Muita gente me reconhecia, pensavam que era pegadinha. E as pessoas começaram a vir para me conhecer”, disse.

A atriz chegou a ligar para Manoel Carlos em 2006 e pediu oportunidade na novela que ele escrevia para o horário nobre da Globo, ‘Páginas da Vida’, mas o autor disse que não tinha papel para ela.

“Chorei muitas vezes na rua, no meu travesseiro, batia um desespero. Questionava ‘será que um dia vou voltar?’. Lembro que o Manoel Carlos estava escrevendo ‘Páginas da Vida’, já tinha trabalhado com ele, tinha intimidade, liguei [para ele] e falei: ‘Pô, Maneco, não tem nada para eu fazer nessa novela?’. Ele: ‘Pô, Narjara, não tem’. Eu: ‘Maneco, falaram mal de mim? Alguém tem alguma coisa contra mim?’. Ele: ‘Não, Narjara, nunca ouvi falar nada de mal de você’. Eu falei: ‘Tá, então tá bom’”.

Três meses depois que ‘Páginas da Vida’ já tinha estreado, ela concedeu entrevista a Luciana Gimenez na RedeTV!, o diretor da trama Jayme Monjardim assistiu e a convidou. “Começou a novela dele, a novela estava há três meses no ar, dei entrevista para o programa da Luciana Gimenez, o Jayme viu e me chamou. Quando voltei o pessoal da técnica falou: 'Você voltou para onde nunca deveria ter saído'. Eu achei tão lindo, foi tão emocionante, e isso é tão bacana quando o pessoal da técnica gosta da gente”, falou.

Porém, depois que a novela acabou, ela voltou a vender água de coco por mais três anos até conseguir novas oportunidades na TV. “Não teve contrato com a Globo, eu fiz por cachê, e aí quando acabou a novela, não aconteceu nada, a gente voltou a vender água de coco e ficamos mais três anos. Sou grata ao Walcyr Carrasco que me deu oportunidade em 2010 [na novela ‘Morde & Assopra’], depois a Glória Perez chamou para o elenco de ‘Salve Jorge’ e virei dubladora”, completou.