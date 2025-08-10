Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRALIZOU!

Rodrigo Faro sai do controle e fica de cueca na Globo; veja

Faro protagonizou momento inusitado em rede nacional

Por Edvaldo Sales

10/08/2025 - 21:25 h
Rodrigo Faro na Dança dos Famosos 2025
Rodrigo Faro na Dança dos Famosos 2025 -

A participação de Rodrigo Faro na Dança dos Famosos 2025, no Domingão com Huck, da TV Globo, já começou dando o que falar nas redes sociais neste domingo, 10. Isso porque o ex-apresentador da Record decidiu mostrar o bumbum em rede nacional.

Faro abaixou a calça para revelar para o público um enchimento que usa. Ele brincou ao afirmar que usa o objeto devido a sua “falta” de bumbum. “Não é muito grande. Vou mostrar pra vocês”, disse ele arrancando risadas e aplausos dos presentes no estúdio.

Leia Também:

Dança dos Famosos passa por mudança drástica e novo formato é detonado
O segredo que fez Beleza Fatal ser um sucesso no streaming
Como está Faustão hoje? Saúde do apresentador preocupa fãs e família

Nas redes sociais, internautas reagiram à situação. “Como não amar o Rodrigo Faro mostrando a sua cueca de enchimento no bumbum na televisão? Obrigado por esse Dança dos Famosos, Luciano”, disse um internauta. “Rodrigo Faro mostrando que está mesmo com uma cueca de enchimento. Ele disse que tem bunda de gaveta e por isso utiliza esse recurso para dar uma turbinadinha”, comentou outro.

“Nunca imaginei ver o Rodrigo Faro abaixando as calças em rede nacional, tô chocado”, falou outra”, escreveu mais. Outro acrescentou: “Rodrigo Faro mostrando para todo o Brasil em rede nacional, que sua bunda é maior do que o da Gracyanne Barbosa”.

Veja o momento:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dança dos famosos Domingão com Huck Globo Rodrigo Faro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Faro na Dança dos Famosos 2025
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Rodrigo Faro na Dança dos Famosos 2025
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Rodrigo Faro na Dança dos Famosos 2025
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Rodrigo Faro na Dança dos Famosos 2025
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x