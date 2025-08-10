Rodrigo Faro sai do controle e fica de cueca na Globo; veja

Rodrigo Faro na Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A participação de Rodrigo Faro na Dança dos Famosos 2025, no Domingão com Huck, da TV Globo, já começou dando o que falar nas redes sociais neste domingo, 10. Isso porque o ex-apresentador da Record decidiu mostrar o bumbum em rede nacional.

Faro abaixou a calça para revelar para o público um enchimento que usa. Ele brincou ao afirmar que usa o objeto devido a sua “falta” de bumbum. “Não é muito grande. Vou mostrar pra vocês”, disse ele arrancando risadas e aplausos dos presentes no estúdio.

Nas redes sociais, internautas reagiram à situação. “Como não amar o Rodrigo Faro mostrando a sua cueca de enchimento no bumbum na televisão? Obrigado por esse Dança dos Famosos, Luciano”, disse um internauta. “Rodrigo Faro mostrando que está mesmo com uma cueca de enchimento. Ele disse que tem bunda de gaveta e por isso utiliza esse recurso para dar uma turbinadinha”, comentou outro.

“Nunca imaginei ver o Rodrigo Faro abaixando as calças em rede nacional, tô chocado”, falou outra”, escreveu mais. Outro acrescentou: “Rodrigo Faro mostrando para todo o Brasil em rede nacional, que sua bunda é maior do que o da Gracyanne Barbosa”.

Veja o momento: