A Fazenda 17: ex-jogador de Bahia e Vitória é cotado para o elenco

A Fazenda - Foto: Divulgação

A estreia da 17ª temporada deA Fazenda, da Record TV, está se aproximando e os nomes dos supostos participantes já começaram a repercutir. Mais dois passaram a circular.

Segundo o Portal LeoDias, Edílson Capetinha, ex-jogador da seleção brasileira e campeão do mundo em 2002, é um dos cotados. O outro é o influenciador Gustavo Rocha, que conta com mais de 11,2 milhões de seguidores.

Capetinha foi ídolo em clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vitória. Em 2020, o ex-jogador chegou a revelar que foi convidado a participar do reality, mas recusou pois tinha contrato com a Band no programa ‘Donos da Bola’.

Edílson Capetinha | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gustavo Rocha, esteve envolvido em uma polêmica após o término conturbado do relacionamento com Álvaro Xaro em 2024. No ano passado, ele havia sido cotado para participar do programa ao lado de seu irmão gêmeo Túlio Rocha.

Gustavo Rocha | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A dupla se junta a Fabiano Moraes, pai da famosa influenciadora Viih Tube, e Tamires Assis, musa do boi Garantido, do Festival de Parintins como mais dois nomes confirmados no programa.

Mudanças, estreia e participantes cotados

A nova edição de A Fazenda estreia no dia 16 de setembro, às 22h30.

Mudança

Uma das mudanças mais comentadas desta edição é a provável extinção da dinâmica do Paiol, espaço onde influenciadores e ex-participantes de outros realities disputavam vagas extras para entrar oficialmente na sede.

De acordo com o Metrópoles, a atração começará direto com 23 peões já confinados na casa principal.

A Record não confirmou oficialmente a mudança.

Horário vai mudar?

Outra mudança que pode acontecer envolve o horário de exibição do programa aos domingos. Diferente das edições anteriores, A Fazenda 2025 não será mais exibida à noite neste dia da semana.

A Record decidiu antecipar a transmissão para às 16h, ocupando o horário que hoje pertence ao programa ‘Acerte ou Caia!’, de Tom Cavalcante.

A ideia é bater de frente com o ‘Domingão com Huck’, da Globo, e também reorganizar a grade da emissora, que precisou se ajustar por conta da transmissão do Campeonato Brasileiro.

Mas afinal, quem vai estar em A Fazenda 17?

Até o momento, nenhum participante foi oficialmente confirmado, mas existe uma expectativa com a possibilidade de ex-participantes retornarem à competição.

Entre os nomes pedidos pelo público, estão Rachel Sheherazade (15ª), Raquel Brito (16ª), Denise Rocha (6ª), Luiza Ambiel (12ª), Ana Paula Minerato (8ª), MC Mirella (12ª), Lidi Lisboa (12ª) e Dayane Mello (13ª).

Já os novos nomes que estão repercutindo na internet para estrear na edição são: Davi Brito, Fabíola Gadelha, Arthur Urach, Angélica Ramos, Rayane Figliuzzi, Manoel Soares, Marcella Rica, Rafael Cardoso, MC Pipokinha, Andreia Andrade, MC Guimê, Gabriela Spanic e Pepita.