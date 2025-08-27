Globo toma atitude drástica para segurar atores de Vale Tudo

Elenco de 'Vale Tudo' - Foto: Divulgação | Globo

A TV Globo decidiu tomar uma atitude drástica para segurar o elenco da novela ‘Vale Tudo’. O objetivo da emissora é manter os atores que mais se destacaram na trama por pelo menos três anos na empresa.

Segundo o Portal LeoDias, a lógica da Globo é não perder os talentos novos — como Bella Campos e Renato Góes — e os já conhecidos — como Débora Bloch, Cauã Reymond, Paolla Oliveira e Taís Araújo —, nos quais ela investiu alto, para a concorrência no streaming, como Netflix, HBO Max ou Prime Video.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Circula nos bastidores que a emissora quer “sugar até o bagaço da laranja” desses artistas. Quem se destacou em Vale Tudo deve emendar novos projetos em novelas, séries ou produções do Globoplay, de acordo com o portal.

Vale pontuar que os contratos fechados entre talentos e as plataformas de streaming são, normalmente, mais curtos e essa estratégia também passou a ser adotada pela TV aberta, que não faz mais contratos tão longos. Essa opção tem sido adotada até pelas personalidades, que não querem mais ficar presas em uma única emissora.

No entanto, ao que parece, isso pode mudar. E essa atitude da Globo de blindar seus atores das “garras” do streaming é um forte indício de que essa estratégia está sendo modificada.