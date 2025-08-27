Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EITA!

Globo toma atitude drástica para segurar atores de Vale Tudo

Com a atitude, a Globo intensifica a guerra com o streaming

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/08/2025 - 12:26 h
Elenco de 'Vale Tudo'
Elenco de 'Vale Tudo' -

A TV Globo decidiu tomar uma atitude drástica para segurar o elenco da novela ‘Vale Tudo’. O objetivo da emissora é manter os atores que mais se destacaram na trama por pelo menos três anos na empresa.

Segundo o Portal LeoDias, a lógica da Globo é não perder os talentos novos — como Bella Campos e Renato Góes — e os já conhecidos — como Débora Bloch, Cauã Reymond, Paolla Oliveira e Taís Araújo —, nos quais ela investiu alto, para a concorrência no streaming, como Netflix, HBO Max ou Prime Video.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Circula nos bastidores que a emissora quer “sugar até o bagaço da laranja” desses artistas. Quem se destacou em Vale Tudo deve emendar novos projetos em novelas, séries ou produções do Globoplay, de acordo com o portal.

Leia Também:

Bella Campos polemiza ao dizer que Fátima é vítima em Vale Tudo
Capítulo de Vale Tudo: Raquel fica rica em cena que vai parar o Brasil
Vale Tudo testa a paciência do público com erro gravíssimo em roteiro

Vale pontuar que os contratos fechados entre talentos e as plataformas de streaming são, normalmente, mais curtos e essa estratégia também passou a ser adotada pela TV aberta, que não faz mais contratos tão longos. Essa opção tem sido adotada até pelas personalidades, que não querem mais ficar presas em uma única emissora.

No entanto, ao que parece, isso pode mudar. E essa atitude da Globo de blindar seus atores das “garras” do streaming é um forte indício de que essa estratégia está sendo modificada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Streaming TV Globo Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Elenco de 'Vale Tudo'
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Elenco de 'Vale Tudo'
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Elenco de 'Vale Tudo'
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Elenco de 'Vale Tudo'
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x