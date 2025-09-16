Menu
TELEVISÃO
FIM!

Atores globais anunciam separação após 17 anos de relacionamento

O término foi anunciado através das redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/09/2025 - 20:53 h
Os dois tem dois filhos

Chegou ao fim o casamento de Mateus Solano e Paula Braun. O fim do relacionamento, que durou 17 anos, foi anunciado nesta terça-feira,16, através de um post em conjunto feito nas redes sociais dos atores, que já fizeram diversos trabalhos na TV Globo.

“Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos, seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos”, iniciaram o texto.

“Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos”, completaram os atores, que são pais de Flora, de 15 anos, e Benjamin, de 10 anos.

Amor à primeira vista

Mateus e Paula se apaixonaram durante as gravações de um curta-metragem, em 2008. Na época, o ator substituiu um colega que não poderia mais fazer o personagem que era o par romântico da artista.

“Substituí o ator que faria o papel com a Paula, inclusive a conheci de lingerie. Fomos primeiro para a cama e depois nos conhecemos”, brincou ele, em um bate papo durante o extinto programa Tamanho Família, da TV Globo.

“Em determinado momento, o diretor pediu o telefone da Paula, eu estava atrás e anotei escondido. Liguei para ela no set mesmo, ela olhou e perguntou se era o diretor que estava ligando, aí eu apareci e falei: 'Sou eu, posso te ligar?'”, completou ele.

x