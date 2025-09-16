Virginia dá pista sobre verdadeiro motivo do término com Zé Felipe

Virginia e Zé Felipe voltaram a render assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais e reacendeu a curiosidade dos seguidores sobre o fim do casamento com Zé Felipe, que ocorreu há alguns meses.

A influenciadora, que se separou do cantor há quatro meses, deixou no ar um indício de que a história por trás da decisão pode ter mais camadas do que já foi revelado.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tudo começou quando usuários do TikTok notaram que Virginia curtiu uma publicação levantando a hipótese de que ela ainda teria muito a contar, mas estaria optando por preservar a família.

A mensagem, que viralizou, dizia: “Nada me tira da cabeça que Virginia também tem muito para contar, mas está preservando a família”. O gesto foi suficiente para aumentar as especulações sobre os bastidores do relacionamento.

Outra mudança na vida de Virginia Fonseca

Além da movimentação nas redes, Virginia anunciou recentemente sua saída da Talismã Music, empresa que administrava junto com Zé Felipe e Poliana Rocha. Agora, seus contatos estão vinculados à VF Digital, sua nova agência, evidenciando que o rompimento ultrapassou a esfera pessoal e alcançou também os negócios.

O divórcio, oficializado em 27 de maio, foi marcado pelo discurso de transparência e pelo compromisso de manter uma convivência saudável em prol dos três filhos: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de um. À época, ambos pediram que a imprensa e o público não criassem histórias falsas sobre o fim.