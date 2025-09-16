Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Virginia dá pista sobre verdadeiro motivo do término com Zé Felipe

Ex-casal voltou a render assunto por causa de indireta

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

16/09/2025 - 23:28 h
Virginia e Zé Felipe voltaram a render assunto
Virginia e Zé Felipe voltaram a render assunto -

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais e reacendeu a curiosidade dos seguidores sobre o fim do casamento com Zé Felipe, que ocorreu há alguns meses.

A influenciadora, que se separou do cantor há quatro meses, deixou no ar um indício de que a história por trás da decisão pode ter mais camadas do que já foi revelado.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tudo começou quando usuários do TikTok notaram que Virginia curtiu uma publicação levantando a hipótese de que ela ainda teria muito a contar, mas estaria optando por preservar a família.

Leia Também:

Virginia Fonseca toma atitude drástica para evitar Bruna Marquezine
Filha de Virginia e Zé Felipe emociona web ao fazer pedido inusitado
Virginia e Zé Felipe tomam atitude inesperada envolvendo patrimônio

A mensagem, que viralizou, dizia: “Nada me tira da cabeça que Virginia também tem muito para contar, mas está preservando a família”. O gesto foi suficiente para aumentar as especulações sobre os bastidores do relacionamento.

Outra mudança na vida de Virginia Fonseca

Além da movimentação nas redes, Virginia anunciou recentemente sua saída da Talismã Music, empresa que administrava junto com Zé Felipe e Poliana Rocha. Agora, seus contatos estão vinculados à VF Digital, sua nova agência, evidenciando que o rompimento ultrapassou a esfera pessoal e alcançou também os negócios.

O divórcio, oficializado em 27 de maio, foi marcado pelo discurso de transparência e pelo compromisso de manter uma convivência saudável em prol dos três filhos: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de um. À época, ambos pediram que a imprensa e o público não criassem histórias falsas sobre o fim.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Virgínia e Zé Felipe Virginia Fonseca zé felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Virginia e Zé Felipe voltaram a render assunto
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Virginia e Zé Felipe voltaram a render assunto
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Virginia e Zé Felipe voltaram a render assunto
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Virginia e Zé Felipe voltaram a render assunto
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x