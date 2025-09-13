Menu
ENTRETENIMENTO
FIM!

Virginia e Zé Felipe tomam atitude inesperada envolvendo patrimônio

Os dois estão separados desde maio deste ano

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/09/2025 - 14:24 h
Virginia e Zé Felipe são alvos de diversas polêmicas
Virginia e Zé Felipe são alvos de diversas polêmicas

O fim do relacionamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe ganhou um novo capítulo nesta semana. O ex-casal resolveu encerrar a sociedade na empresa Talismã Digital, agência de influenciadores fundada por eles em 2021, quando ainda eram casados.

Em nota, a assessoria da agência informou que o fim da parceria seria inevitável, pois o cantor e a influenciadora não estão mais juntos. “A Talismã Digital foi uma empresa idealizada pelo ex-casal. Com o divórcio, é natural que seja extinta a sociedade”, iniciou o texto.

“As novas frentes de negócios de Virgínia terão sempre como base VF [agência de Virginia]. Zé Felipe segue na Talismã Music, com foco em música e onde ele tem se dedicado a novas produções”, completaram.

Entretanto, vale lembrar que fãs do casal já suspeitavam do fim da agência após posts feitos pelos assessores de Virginia, Herbert Gomes e Maressa Lopes, que compartilharam mensagens sobre retribuição, o que foi apontado como indireta.

Sem recaídas

Separados desde maio deste ano, Zé Felipe e Virginia deixaram claro que não há possibilidade de retomarem o casamento. Em entrevista recente para a rádio Band FM, o sertanejo falou abertamente se preferia beijar a ex ou uma amiga.

“Você prefere beijar uma amiga ou uma ex?”, perguntou o jornalista. Sincero, o cantor respondeu brincando: “Beijar uma amiga, né?”. “Porque, afinal, pode ser uma amizade colorida, certo? Tá beijando muito na boca”, continuou o repórter. “Tô nada. Pois é, você viu o tanto que a gente tá bebendo, não tá dando nem tempo”, concluiu Zé.

Apesar da resposta, internautas desconfiam que o filho de Leonardo esteja envolvido com a cantora Ana Castela, de 21 anos. Já Virginia foi apontada como a nova affair do jogador Vinicius Jr, do Real Madrid.

