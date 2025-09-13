Menu
LUTO

Ex-nora de Preta Gil desabafa sobre luto após morte da cantora

A modelo falou abertamente sobre a ausência da artista

13/09/2025 - 12:12 h
Laura e Preta mantinham uma amizade
Laura Fernandez abriu o coração sobre a morte de sua ex-sogra, a cantora Preta Gil. Mãe de Sol de Maria, única neta da artista, a modelo contou que o luto nunca passa, mas a dor vai ficando mais fácil de ser digerida ao longo do tempo.

“É um processo muito difícil e duro. A Preta era a minha segunda mãe, uma pessoa que mudou a minha vida, que me acolheu e que continua me acolhendo onde ela estiver. É tudo muito recente, estou tentando entender, na busca desse processo junto com a minha filha e o Francisco”, disse ela, em entrevista ao Gshow.

“A dor aumenta, não está diminuindo. Nunca tinha perdido uma pessoa tão próxima e de uma forma dessa… É uma dor, realmente, dura. Quase não acredito. Todos os dias acordo e me lembro dela. Um dia, levantei e falei: ‘Vou mandar uma mensagem para ela…’ É muito difícil”, completou a moça, que viveu um relacionamento com Francisco Gil no passado.

Por fim, a influenciadora garantiu que aprendeu muitas coisas com Preta. “São tantos os ensinamentos… A Preta me ensinou muito sobre a importância de ser eu, de me valorizar e ser fiel a mim. A Preta sempre foi ela, sustentava as suas opiniões, foi um furacão na minha vida e na de muitos. Ela mudou tudo”, concluiu.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Preta lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023.

Após passar por sessões de quimioterapia e uma cirurgia, ela chegou a anunciar o fim do tratamento no mesmo. Entretanto, em agosto de 2024, a doença retornou em estágio avançado, com metástases e comprometimento de outros órgãos. Mesmo com novas cirurgias e internações, a artista enfrentou dificuldades, que culminaram em sua morte.

x