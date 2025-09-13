Menu
JUNTAS

Simone e Simaria voltam a aparecer juntas após confusão; confira

As irmãs compareceram ao festival The Town

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/09/2025 - 10:16 h
As irmãs estavam brigadas há alguns anos -

Simone e Simaria já provaram que está tudo bem entre elas após a confusão que protagonizaram em 2022. Ex-dupla sertaneja, as irmãs chegaram juntas ao festival The Town, em São Paulo, nesta sexta-feira, 12.

Em um registro, que viralizou nas redes sociais, é possível ver as artistas famosas abraçadas, usando roupas pretas, deixando claro que estão mais unidas do que nunca.

Nos comentários, alguns fãs chegaram a sugerir o retorno da dupla, que encerrou de forma bruta após Simaria falar mal da irmã em uma entrevista ao jornalista Leo Dias. “Podiam voltar com a dupla”, disparou uma internauta. “Que saudade de Simone e Simaria”, afirmou outro.

Simaria de volta aos palcos

Recentemente, surgiram boatos de um possível retorno de Simaria ao mundo da música. Afastada dos palcos desde o fim da dupla, a cantora se isolou e passou apenas a fazer algumas publicações em suas redes sociais, enquanto Simone seguiu fazendo sucesso em carreira solo.

Entretanto, parece que a cantora já está com as novas músicas preparadas para o lançamento. A informação foi revelada durante o programa Fofocalizando, onde uma fonte contou detalhes da situação aos apresentadores.

“Esperar a Simaria falar no tempo dela sobre essa volta, se vai ser com Simone, se não vai ser com Simone. Vem muita coisa aí, ela não ficou esse tempo todo parada”, disse Thayse Teixeira.

Apesar da revelação, os integrantes do programa não revelaram a data do retorno da famosa, que fez uma participação especial no show da irmã, em julho do ano passado, em Goiânia, capital do Goiás.

