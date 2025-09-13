César Tralli abre o jogo sobre relação com Roberto Justus

Tralli e Justus se falam constantemente - Foto: Reprodução | Instagram

César Tralli abriu o coração sobre sua relação com Roberto Justus, ex-marido de sua esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro. Novo comandante do Jornal Nacional, o jornalista revelou que nunca teve problemas com o empresário.

“Minha relação com o Roberto é ótima. A gente sempre se deu superbem, nunca tivemos um problema. Entendo que ele é o pai, e é admirável como ele participa da vida dela e dos outros filhos. Me vejo como um auxiliar”, disse ele ao jornal EXTRA.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O comunicador ainda confessou que sempre toca mensagens com o famoso nas redes sociais. “A gente está o tempo todo trocando ideia no WhatsApp sobre a Rafa [Justus, filha de Roberto com Tici]: eu, ele e Tici”, completou.

Amor de padrasto

Durante a entrevista, Tralli também comentou sobre o amor que sente por sua enteada, Rafaella Justus, filha de Ticiane com Roberto. Ele afirmou que sua relação com a garota foi o que fez despertar seu desejo de ser pai e planejar ter sua única filha, Manuela, de 6 anos.

“Quando a gente se conheceu, ela me recebeu muito bem. Me adotou como um segundo pai, e a adotei como uma filha. Aí veio a vontade de fazer a família crescer”, contou ele.

“Depois da Manu, percebi que, se eu pudesse ter tido dez filhos, eu teria tido, porque a minha felicidade em ser pai é gigantesca. Nasci para isso. A Rafa me ajudou a despertar para isso também”, reforçou.

Sobre as conversas com a enteada, César garantiu que dá muitos conselhos a ela. “Tenho altos papos com ela sobre estudo, namorado, viver fora do Brasil... Como saí de casa novo, dou a maior força. Agora, ela é adolescente, quer curtir as amigas e sair. A mãe fica desesperada, mas a gente cria filho para o mundo”, finalizou.