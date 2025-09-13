AMIGOS?
César Tralli abre o jogo sobre relação com Roberto Justus
O jornalista contou detalhes da relação com o ex de sua mulher
Por Franciely Gomes
César Tralli abriu o coração sobre sua relação com Roberto Justus, ex-marido de sua esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro. Novo comandante do Jornal Nacional, o jornalista revelou que nunca teve problemas com o empresário.
“Minha relação com o Roberto é ótima. A gente sempre se deu superbem, nunca tivemos um problema. Entendo que ele é o pai, e é admirável como ele participa da vida dela e dos outros filhos. Me vejo como um auxiliar”, disse ele ao jornal EXTRA.
O comunicador ainda confessou que sempre toca mensagens com o famoso nas redes sociais. “A gente está o tempo todo trocando ideia no WhatsApp sobre a Rafa [Justus, filha de Roberto com Tici]: eu, ele e Tici”, completou.
Leia Também:
Amor de padrasto
Durante a entrevista, Tralli também comentou sobre o amor que sente por sua enteada, Rafaella Justus, filha de Ticiane com Roberto. Ele afirmou que sua relação com a garota foi o que fez despertar seu desejo de ser pai e planejar ter sua única filha, Manuela, de 6 anos.
“Quando a gente se conheceu, ela me recebeu muito bem. Me adotou como um segundo pai, e a adotei como uma filha. Aí veio a vontade de fazer a família crescer”, contou ele.
“Depois da Manu, percebi que, se eu pudesse ter tido dez filhos, eu teria tido, porque a minha felicidade em ser pai é gigantesca. Nasci para isso. A Rafa me ajudou a despertar para isso também”, reforçou.
Sobre as conversas com a enteada, César garantiu que dá muitos conselhos a ela. “Tenho altos papos com ela sobre estudo, namorado, viver fora do Brasil... Como saí de casa novo, dou a maior força. Agora, ela é adolescente, quer curtir as amigas e sair. A mãe fica desesperada, mas a gente cria filho para o mundo”, finalizou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes