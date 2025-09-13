Menu
DEU RUIM

Cachê de Leonardo em cidade em estado de calamidade chama atenção

O Ministério Público chegou a ser acionado para resolver a situação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/09/2025 - 12:53 h
O cantor é uma das atrações da feira agropecuária da cidade
O cantor é uma das atrações da feira agropecuária da cidade

Leonardo se envolveu em uma nova polêmica nesta semana. O cantor sertanejo pode ter seu show em Teresópolis cancelado após uma ação civil do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

O cancelamento da apresentação, que está prevista para o dia 21 de setembro, foi pedido após a cidade decretar estado de calamidade financeira. O município acumula dívidas de aproximadamente R$ 700 milhões, além dos atrasos em salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

“Não se trata de impedir manifestações culturais, mas de coibir gastos desproporcionais enquanto serviços básicos permanecem desassistidos”, disse o promotor de Justiça Rafael Luiz Lemos de Sousa, em nota divulgada pelo MPRJ.

Leia Também:

Ex-nora de Preta Gil desabafa sobre luto após morte da cantora
Simone e Simaria voltam a aparecer juntas após confusão; confira
Namorando? Bruna Marquezine manda indireta sobre affair com milionário

O profissional ainda informou que o prefeito da cidade, Leonardo Vasconcellos já havia sido procurado anteriormente pelo órgão para esclarecer o não pagamento das atribuições e alegou que a prefeitura estava sem dinheiro.

Cachê exorbitante

O que chama atenção é o valor do cachê recebido pelo cantor Leonardo, que é uma das atrações da feira agropecuária FEPORT 2025 e se apresentará às 23h do dia 21 de setembro. Segundo informações do MP, ele recebeu o montante de R$ 800 mil.

Além do pedido de suspensão do show do pai de Zé Felipe, a ação civil visa proibir o pagamento da festa com recursos públicos. Caso o pedido seja aprovado, a prefeitura terá o prazo de 24 horas para informar e justificar todos os gastos do evento.

