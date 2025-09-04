Menu
FAMOSOS

Zé Felipe reage a pergunta sobre beijar a ex: “Nem pensar”

Casal anunciou o fim do relacionamento em maio deste ano

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/09/2025 - 17:50 h
Sertanejo voltou a causar nas redes sociais
-

Após o fim do relacionamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe tem sido destaque nas redes sociais. O sertanejo voltou a causar polêmica ao comentar, em entrevista, se preferiria beijar a ex ou uma amiga.

Durante entrevista para a rádio Band FM, o jornalista perguntou: “Você prefere beijar uma amiga ou uma ex?”. O cantor respondeu brincando: “Beijar uma amiga, né?”.

“Porque, afinal, pode ser uma amizade colorida, certo? Tá beijando muito na boca”, continuou o repórter, tentando arrancar mais informações do sertanejo. “Tô nada. Pois é, você viu o tanto que a gente tá bebendo, não tá dando nem tempo”, respondeu ele.

Opinião dos internautas

Nas redes sociais, os fãs comentaram sobre as respostas do cantor. “Ele não quer ver a Virginia nem pintada de ouro”, disse um. Outro comentou: “Ex é repetir figurinhas, se não deu certo, melhor nem pensar, né?”. Um terceiro brincou: “Eita, jogou direta mesmo em Ana?”.

x