Zé Felipe reage a pergunta sobre beijar a ex: “Nem pensar”
Casal anunciou o fim do relacionamento em maio deste ano
Após o fim do relacionamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe tem sido destaque nas redes sociais. O sertanejo voltou a causar polêmica ao comentar, em entrevista, se preferiria beijar a ex ou uma amiga.
Durante entrevista para a rádio Band FM, o jornalista perguntou: “Você prefere beijar uma amiga ou uma ex?”. O cantor respondeu brincando: “Beijar uma amiga, né?”.
“Porque, afinal, pode ser uma amizade colorida, certo? Tá beijando muito na boca”, continuou o repórter, tentando arrancar mais informações do sertanejo. “Tô nada. Pois é, você viu o tanto que a gente tá bebendo, não tá dando nem tempo”, respondeu ele.
Opinião dos internautas
Nas redes sociais, os fãs comentaram sobre as respostas do cantor. “Ele não quer ver a Virginia nem pintada de ouro”, disse um. Outro comentou: “Ex é repetir figurinhas, se não deu certo, melhor nem pensar, né?”. Um terceiro brincou: “Eita, jogou direta mesmo em Ana?”.
