RELEMBRE
Quem é Rejane Schumann? Ex-Globo foi encontrada em estado precário
Aos 74 anos, a veterana da teledramaturgia brasileira foi resgatada debilitada em seu apartamento
Por Beatriz Santos
Aos 74 anos, Rejane Schumann, ex-atriz que marcou a teledramaturgia brasileira nos anos 1970 com novelas clássicas como O Astro (1977), Dancin’ Days (1978) e Pai Herói (1979), foi encontrada em condições precárias em seu apartamento em Porto Alegre (RS). A descoberta veio após denúncia de maus-tratos a animais, revelando um cenário de abandono e saúde debilitada.
Segundo relatos da ativista de resgate animal Deise Falci, que acompanhou a ação, Rejane apresentava sinais de demência, estava muito magra, sem tomar banho há meses e dormia em um colchão em condições insalubres.
Leia Também:
A casa tinha um forte odor de urina e quase nenhum alimento. “Foi a primeira vez que senti uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais. Ela estava com muita fome, mas a geladeira estava completamente vazia. Não havia nem água”, relatou Deise.
No local também foram encontrados sete animais; quatro cães (um deles com sarna) e três gatos, que foram resgatados e encaminhados para o veterinário para serem colocados para adoção. Durante o salvamento, Rejane se emocionou e chorou diante da ajuda recebida.
Além da carreira na TV, Rejane construiu trajetória multifacetada como advogada, jornalista e escritora, consolidando-se como um rosto conhecido da cultura brasileira nas décadas de 1970 e 1980.
A situação da artista ganhou repercussão nas redes sociais, mas também gerou confusão: algumas publicações chegaram a utilizar a foto da atriz Suzana Faini, que morreu em 2022 aos 89 anos, como sendo a de Rejane. Suzana também teve uma carreira marcante na TV, com participações em novelas como Eu Prometo, A Favorita (2008) e Espelho da Vida (2018).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes