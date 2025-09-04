Menu
ENTRETENIMENTO
RELEMBRE

Quem é Rejane Schumann? Ex-Globo foi encontrada em estado precário

Aos 74 anos, a veterana da teledramaturgia brasileira foi resgatada debilitada em seu apartamento

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/09/2025 - 17:35 h
Rejane Schumann foi encontrada em condições precárias em seu apartamento
Rejane Schumann foi encontrada em condições precárias em seu apartamento

Aos 74 anos, Rejane Schumann, ex-atriz que marcou a teledramaturgia brasileira nos anos 1970 com novelas clássicas como O Astro (1977), Dancin’ Days (1978) e Pai Herói (1979), foi encontrada em condições precárias em seu apartamento em Porto Alegre (RS). A descoberta veio após denúncia de maus-tratos a animais, revelando um cenário de abandono e saúde debilitada.

Segundo relatos da ativista de resgate animal Deise Falci, que acompanhou a ação, Rejane apresentava sinais de demência, estava muito magra, sem tomar banho há meses e dormia em um colchão em condições insalubres.

A casa tinha um forte odor de urina e quase nenhum alimento. “Foi a primeira vez que senti uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais. Ela estava com muita fome, mas a geladeira estava completamente vazia. Não havia nem água”, relatou Deise.

No local também foram encontrados sete animais; quatro cães (um deles com sarna) e três gatos, que foram resgatados e encaminhados para o veterinário para serem colocados para adoção. Durante o salvamento, Rejane se emocionou e chorou diante da ajuda recebida.

Imagens do apartamento de Rejane Schumann
Imagens do apartamento de Rejane Schumann | Foto: Reprodução | Redes sociais

Além da carreira na TV, Rejane construiu trajetória multifacetada como advogada, jornalista e escritora, consolidando-se como um rosto conhecido da cultura brasileira nas décadas de 1970 e 1980.

A situação da artista ganhou repercussão nas redes sociais, mas também gerou confusão: algumas publicações chegaram a utilizar a foto da atriz Suzana Faini, que morreu em 2022 aos 89 anos, como sendo a de Rejane. Suzana também teve uma carreira marcante na TV, com participações em novelas como Eu Prometo, A Favorita (2008) e Espelho da Vida (2018).

