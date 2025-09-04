Menu
FLAGRADO

Voltaram? Cauã Reymond aparece com morena e web aponta possível ex

Encontro movimentou as redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/09/2025 - 16:15 h
O ator Cauã Reymond foi flagrado recentemente conversando com uma morena, o que gerou comentários nas redes sociais sobre um possível reencontro com sua ex-namorada, Luiza Watson.

O flagra, divulgado pelo Instagram Circo da Mídia, mostra os dois conversando dentro de um carro nas ruas do Rio de Janeiro, próximas à praia do Leblon, onde foram abordados por fãs.

Segundo fontes presentes no local, a conversa durou cerca de 20 minutos. Luiza não chegou a entrar no carro e seguiu a pé sentido Zona Sul, enquanto Cauã permaneceu no veículo por mais alguns minutos antes de se dirigir a um compromisso próximo.

Vale destacar que, no início de agosto, Cauã foi visto na Barra da Tijuca andando de mãos dadas com sua atual namorada, Luana Mandarino. O casal iniciou o relacionamento em agosto de 2024, logo após o ator terminar o namoro com a dentista Luiza Watson.

x