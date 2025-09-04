Menu
ENTRETENIMENTO
DEBOCHADO

João Guilherme debocha de ex-global após anúncio de A Fazenda

O ator criticou o fim de carreira do rapaz, que está afastado das telinhas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/09/2025 - 14:13 h
O famosos criticou o ator
As especulações em torno dos participantes de ‘A Fazenda 17’ estão dando o que falar nas redes sociais. Após vazar uma suposta lista com o nome de cerca de 20 famosos, João Guilherme debochou da possível participação de Rafael Cardoso, ex-ator global.

O filho do cantor Leonardo fez um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, afirmando que o fim da carreira do artista se deu após ele o criticar por usar cropped em um evento de moda.

“A força de um cropped…”, escreveu ele, republicando a publicação feita por outro internauta, que comentava sobre o declínio do artista. “O decair desse homem foi o MAIOR glow down de todos os tempos”, dizia o post.

Post de João Guilherme no X
Foto: Reprodução | X

Para quem não sabe, glow down é um termo em inglês usado para uma pessoa que perdeu sua atratividade e beleza que tinha quando era mais jovem. Ele se difere de glow up, que é muito usado nas redes sociais e significa que a pessoa melhorou com o tempo.

Entenda a treta:

João Guilherme e Rafael Cardoso enfrentaram um embate em 2023, após o ex-global fazer uma piada de cunho homofóbico sobre o irmão de Zé Felipe. Na época, ele compartilhou um vídeo do humorista Nego Di, em que ele profere uma série de ofensas contra João.

Bruna Surfistinha faz revelação bombástica sobre vício em drogas
Aos 91 anos, morre criador do Grupo Armani
Empresário que hostilizou Gilberto Gil vira alvo do MPF

Na gravação, o ex-BBB usou uma foto do jovem de cropped e afirmou que ele se “vestia igual a uma cachorra” para “falar que dá o rabo”. O post acabou viralizando e chegou ao próprio João, que rebateu os ataques e criticou Nego Di e Rafael Cardoso, que também compartilhou o post.

Ciente da repercussão, Rafael se desculpou publicamente. “Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada. Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal-entendido”, disse ele na época.

Ex-global joão guilherme rafael cardoso

x