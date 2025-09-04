João Guilherme debocha de ex-global após anúncio de A Fazenda

O famosos criticou o ator - Foto: Reprodução | Instagram

As especulações em torno dos participantes de ‘A Fazenda 17’ estão dando o que falar nas redes sociais. Após vazar uma suposta lista com o nome de cerca de 20 famosos, João Guilherme debochou da possível participação de Rafael Cardoso, ex-ator global.

O filho do cantor Leonardo fez um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, afirmando que o fim da carreira do artista se deu após ele o criticar por usar cropped em um evento de moda.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A força de um cropped…”, escreveu ele, republicando a publicação feita por outro internauta, que comentava sobre o declínio do artista. “O decair desse homem foi o MAIOR glow down de todos os tempos”, dizia o post.

Post de João Guilherme no X | Foto: Reprodução | X

Para quem não sabe, glow down é um termo em inglês usado para uma pessoa que perdeu sua atratividade e beleza que tinha quando era mais jovem. Ele se difere de glow up, que é muito usado nas redes sociais e significa que a pessoa melhorou com o tempo.

Entenda a treta:

João Guilherme e Rafael Cardoso enfrentaram um embate em 2023, após o ex-global fazer uma piada de cunho homofóbico sobre o irmão de Zé Felipe. Na época, ele compartilhou um vídeo do humorista Nego Di, em que ele profere uma série de ofensas contra João.

Na gravação, o ex-BBB usou uma foto do jovem de cropped e afirmou que ele se “vestia igual a uma cachorra” para “falar que dá o rabo”. O post acabou viralizando e chegou ao próprio João, que rebateu os ataques e criticou Nego Di e Rafael Cardoso, que também compartilhou o post.

Ciente da repercussão, Rafael se desculpou publicamente. “Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada. Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal-entendido”, disse ele na época.